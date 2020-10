Redningsmandskab var i sin gode ret til at beordre fotograf væk fra afspærret område ved ulykke på Bornholm.

Højesteret har idømt en fotojournalist på Bornholm en bøde, fordi han nægtede at rette sig efter et påbud om at flytte sig fra et ulykkessted.

Landets øverste domstol stadfæster torsdag en afgørelse fra Østre Landsret om en bøde på 3000 kroner til fotograf Morten Brandborg.

Han overtrådte en bestemmelse i beredskabsloven i forbindelse med en alvorlig trafikulykke i Nylars i 2017.

Han opholdt sig inde i et afspærret område. Og ifølge landsretten var han i vejen for redningsmandskab, der forsøgte at redde en hårdt kvæstet mands liv.

Fotografens forsvarer, advokat Tyge Trier, havde bedt om frifindelse. Han mente, at en bødestraf er i strid med fotografens ret til ytringsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Men dommerne noterer, at myndighedernes ordre til Brandborg havde et legitimt formål, og det var også proportionalt, at fotografen skulle fjerne sig.

/ritzau/