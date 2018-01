Pressefotograf trodsede politiets påbud om at fjerne sig fra motorvej med vandrende flygtninge og migranter.

Sønderborg. En pressefotograf fra dagbladet Politiken var på pletten, da en strøm af flygtninge og migranter i september 2015 begav sig på vej til fods ad den sønderjyske motorvej.

Fotografen blev på et tidspunkt bedt af politiet om at forlade motorvejen. Men han undlod at efterkomme ordren. Det førte til, at han blev anholdt og kørt i arresten. Her tilbragte han nogle timer, indtil han igen blev løsladt.

Sagen udløste en bøde på 1500 kroner for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Men bødekravet afvises af fotografen.

Han har påberåbt sig den journalistiske ret til at dække en begivenhed af samfundsmæssig betydning, og som kan iagttages fra et offentligt tilgængeligt sted.

- Det var ikke svært at se, at vi her stod midt i et stykke danmarkshistorie med 300 flygtninge på en dansk motorvej.

- Med min erfaring vurderede jeg, at jeg ikke fagligt kunne forsvare at forlade stedet, siger Martin Lehmann, da han mandag afgiver forklaring i Retten i Sønderborg.

Det sker, mere end to år efter at hændelsen fandt sted på den sønderjyske motorvej.

Sagen er af forskellige grunde blev udsat flere gange. Blandt andet på grund af uenighed mellem fotografen og anklagemyndigheden om, hvilke vidner der skal føres.

Fotografen beretter, at stemningen blandt flygtningene var "relativt afslappet".

Men på et tidspunkt var der optræk til tumult, fortæller han.

- Jeg kunne se fire betjente hive fat i en far og hans søn, mens to andre betjente hev fat i en far og hans datter, siger Martin Lehmann.

Det var hans indtryk, at situationen var tæt på at eskalere og kunne have endt med, at gruppen af flygtninge ville "gå i kødet" på betjentene.

Men det lykkedes politiet at afværge en konfrontation, og flygtningene fortsatte vandringen mod nord.

Anklager Lars Viereck vil vide, om fotografen ikke bare kunne imødekomme politiets ordre om at forlade motorvejen og følge situationen fra rabatten.

Men det var ikke en mulighed, lyder det fra Martin Lehmann. Han henviser til, at høje træer og buske gjorde det umuligt at iagttage flygtningene.

Anholdelsen af pressefotografen fik efterfølgende Dansk Journalistformands formand, Lars Werge, til at reagere.

- En fotograf på job anholdes i sin gerning af politiet. Det matcher ikke danske værdier og pressefrihed, skrev han på Twitter.

Dommeren og de to domsmænd ventes at træffe afgørelse i sagen tirsdag.

/ritzau/