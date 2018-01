Retten frifinder fotograf, der trodsede politiets ordre om at forlade motorvej under flygtningekaos.

Sønderborg. Pressefotograf Martin Lehmann frifindes i en sag om at trodse politiets påbud under flygtningekaos på motorvej. Det oplyser Retten i Sønderborg.

Fotografen fra dagbladet Politiken var tiltalt for at forstyrre den offentlige orden ved at trodse politiets ordre om at forlade motorvejen.

Han stod til en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Martin Lehmann har forklaret, at han anså det for at være en historisk begivenhed, der udspillede sig for øjnene af ham, da 300 flygtninge og migranter begav sig på vej til fods fra Padborg mod Sverige.

Det var en situation, han som pressefotograf havde pligt til at dække, forklarede han i retten.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var opfattelsen derimod, at pressens tilstedeværelse var en forhindring for at få menneskestrømmen væk fra vejen, så motorvejen kunne genåbnes.

Bortvisningen af pressefolkene fra motorvejen tjente ifølge politiet også et andet formål - pressefolkenes egen sikkerhed.

Der var meldinger om vandflasker, der blev kastet ud fra motorvejsbroer. Det kunne ifølge politiets vurdering være farligt at opholde sig på vejen.

Anholdelsen og sigtelsen af fotografen fik formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge til at kalde det et brud på både ytringsfrihed og pressefrihed.

/ritzau/