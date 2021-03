Kvinde fra Aarhus er blevet sigtet for at true Mette Frederiksen (S). Politiet fik anmeldelse fra en borger.

En kvinde i Aarhus blev i weekenden sigtet for at overtræde straffeloven, fordi hun på en side på Facebook viste et foto af en dukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt. Der var tændt ild til dukken ved en demonstration.

Kvinden blev anholdt og sigtet for at overtræde straffelovens § 119, har politiet oplyst til dagbladet Politiken.

Den bestemmelse drejer sig om blandt andet trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste.

Østjyllands Politi oplyser tirsdag til Ritzau, at man gik i aktion efter at have modtaget en anmeldelse fra en borger.

Men politiet ønsker ikke umiddelbart at svare på, hvilke overvejelser man har gjort sig om hensynet til ytringsfriheden.

Så længe der pågår en efterforskning, vil politiet ikke at uddybe baggrunden for sigtelsen eller at oplyse yderligere om sagen, hedder det i en mail fra Østjyllands Politi.

Den sigtede er Vivian Anita Alexandru, der er 29 år, og som ifølge Politiken ser sig selv som en del af en bevægelse, som protesterer imod covid-19 restriktionerne.

Den famøse dukke med statsministerens ansigt var også forsynet med et skilt med teksten "Hun må og skal aflives".

Dukken blev oprindelig brugt og sat i brand under en demonstration i januar i København.

Tre mænd er blevet sigtet blandt andet for trusler, og Retten på Frederiksberg har besluttet at holde dem varetægtsfængslet i flere uger. På fredag er der retsmøde i den sag.

Advokat Jonas Christoffersen er forsvarer for kvinden Han oplyser til Politiken tirsdag, at hun hentet billedet fra TV 2's hjemmeside og lagt det på en facebookside.

Han er kritisk overfor politiets fremfærd.

- Man slår tilsyneladende nu ned på alt, der minder om en klar afstandtagen til regeringen coronapolitik, siger han til Politiken.

/ritzau/