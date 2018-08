Da Vedat vågnede om morgenen torsdag den 26. juli, havde han adskillige opkald og sms'er på sin telefon. Han var efterlyst for et voldsomt væbnet røveri.

»Selv min bedste ven troede, at det var mig.« Reaktionen kommer fra 24-årige Vedat Mikhail Kayali fra Amager, efter han i den forgangne uge blev forvekslet med en mand, der med billede blev efterlyst af Fyns Politi, fordi han angiveligt var en af tre gerningsmænd, der havde begået et væbnet røveri mod en Circle K-tank i Glamsbjerg.

»Da jeg kiggede på min telefon, kan jeg se, at jeg har masser af notifikationer fra Facebook, og jeg er blevet kimet ned 100 gange. Da jeg går på Facebook, er det første, jeg ser, et billede af en mand, som er efterlyst. En mand, der ligner mig på en prik,« fortæller Vedat Mikhail Kayali, der inden længe medvirker i TV3-programmet 'Besat af bad boys'.

Den efterlyste mand. Foto: Fyns Politi Vis mere Den efterlyste mand. Foto: Fyns Politi

Da sagens alvor gik op for Vedat Mikhail Kayali, kontaktede han straks politiet, der bekræftede ham i, at han altså ikke var den eftersøgte. Samtidig henvendte han sig til de medier, der havde bragt efterlysningen, heriblandt B.T., som efterfølgende fik bekræftet fra Fyns Politi, at Vedat Mikhail Kayali ikke var den mand, de søgte.

»Men selv om B.T. skriver det i artiklen, så stopper det ikke der. I det øjeblik, jeg træder ud på gaden, bliver jeg stoppet af en patrulje, der fortæller mig, at de har en efterlyst mand, som ligner mig. Kort efter konstaterer de så, at det ikke er mig, som er den efterlyste,« fortæller Vedat Mikhail Kayali videre.

Da Vedat Mikhail Kayali senere samme dag skulle med bussen 5C i København, var den gal igen. Da han gik ind i bussen, følte han, at de andre i bussen kiggede på ham.

»Og mens jeg sidder i bussen, bliver den pludselig stoppet af politiet ved Nørreport Station. De tror, at den efterlyste mand er inde i bussen, men kan så igen konstatere, at det altså ikke er mig, hvorefter de beklager.«

Kvælende følelse

Selv om det i dag er over en uge siden, at Fyns Politi efterlyste den formodede gerningsmand bag det væbnede røveri, der tilsyneladende ligner Vedat Mikhail Kayali så meget, at end ikke hans venner kunne kende forskel, så oplever den 24-årige fortsat, at han bliver forvekslet med den efterlyste.

»Folk spørger stadig, om det ikke er mig, og jeg bebrejder ikke de folk, der muligvis har angivet mig til politiet, for de gør jo bare deres borgerlige pligt, men det er virkelig en kvælende følelse,« fortæller han og tilføjer, at han i perioden efter forvekslingen ikke havde lyst til at gå uden for sin dør.

Vedat Mikhail Kayali. Vis mere Vedat Mikhail Kayali.

B.T. har været i kontakt med Fyns Politi, der bekræfter, at man modtog en lang række henvendelser, der gik på, at Vedat Mikhail Kayali var den mulige gerningsmand. De understregede i den forbindelse, at Vedat Mikhail Kayali ikke var mistænkt i sagen.

Den efterlyste mand er i dag fortsat på fri fod, men ifølge Fyns Politi har man en klar formodning om, hvem han er, og hvor han i øvrigt befinder sig. Man forventer, at det kun er et spørgsmål om tid, før han er anholdt.