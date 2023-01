Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var en velforberedt og målsat eks-hooliganleder, der torsdag indtog retslokalet i Østre Landsret.

Med et massivt politiopbud blev han ført ind af tre betjente og en indsatsleder, da ankesagen mod ham begyndte.

For syv måneder siden blev han placeret i gruppen med Danmarks farligste mennesker, da han blev idømt forvaring for at have begået 1.300 overgreb på unge mænd og en enkelt kvinde.

Nu håber den tidligere hooliganleder Kevin Adrian Werner på at kunne overbevise landsretten om at smide byrettens konklusion i vasken. Han vil nemlig frifindes.

Den 29-årige portrætteret pa første retsdag. Tegning: Anne Gyrite Schütt Vis mere Den 29-årige portrætteret pa første retsdag. Tegning: Anne Gyrite Schütt

Han orienterede sig først rundt i salen og herefter mod tilhørerpladserne som modsat i byretten denne gang kun består af journalister – og dermed ingen fra det kriminelle miljø.

Iført en hvid T-shirt og et stribet tørklæde udvekslede han først et par ord med sin forsvarer, hvorefter han lagde sine papirer, kuglepen og en blok ud på bordet foran sig.

Han holder fast i, at han er uskyldig i samtlige 51 forhold, han er tiltalt for. Samtidig står han stålsikkert fast på, at han er blevet udsat for et komplot udtænkt af en rockergruppering, som vil ham det værste.

Under forsvarerens oplæsning af dommen og de 51 forhold, han er tiltalt for, rystede han flere gange på hovedet, mens han noterede ned.

Noget, som dommeren på et tidspunkt bemærkede, hvorefter hun bad ham om ikke at tilkendegive noget som helst under oplæsningen.

»Det er modtaget,« svarede han.

Det meste af formiddagen læser Kevins Werners forsvarsadvokat, Christina Schønsted, op fra dommen i Glostrup.

Men som B.T. tidligere har beskrevet, har Kevin Werner og hans forsvarer det, de håber, kan være et muligt es i ærmet.

»Der er noget nyt materiale til ankesagen, men jeg kan ikke rigtig komme så meget ind på det,« fortalte Christina Schønsted onsdag til B.T.

Der er afsat 14 dage til retssagen. Dommen falder i starten af marts.

Lyt til B.T.s kriminalredaktions nye podcast 'På Fersk Gerning' her (eller der hvor du normalt lytter til podcast):