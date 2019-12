En 36-årig mand er for farlig til at få en almindelig fængselsstraf. Han er tirsdag blevet idømt forvaring.

Det gjorde ingen forskel for en nu 36-årig mand, at han tidligere på året valgte at anke en forvaringsdom for at have bortført og voldtaget en kun 9-årig pige.

Ved Vestre Landsret er byrettens dom tirsdag blevet stadfæstet. Dermed lagde landsretten vægt på, at manden, Emil Monberg Sandvad, er til væsentlig fare for andres liv og helbred.

Derfor skulle han idømmes forvaring i stedet for en tidsbestemt fængselsstraf, afgjorde retten.

Voldtægten af pigen fandt sted sidste sommer. Her samlede Emil Monberg Sandvad den dengang 9-årige pige op i sin bil og voldtog hende i et øde naturområde på Mors.

Han lokkede pigen ind i sin bil ved Vinderup og kørte hende til et område på limfjordsøen.

- Hvis du gør, som jeg siger, så ser du din mor igen. Men hvis du ikke gør, som jeg siger, så ser du hende ikke igen, sagde han ifølge anklageskriftet til pigen.

- Kender du sådan nogle voksne, der godt kan lide at have sex med børn, skal han også have spurgt hende.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han ganske rigtigt samlede pigen op på hjemturen fra Mors til Vinderup. Hun stod i vejkanten og så ked ud af det, har han tidligere forklaret i retten.

/ritzau/