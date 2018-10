I flere europæiske lande er sex uden samtykke voldtægt. En ændring af loven i Danmark kan være på vej.

København. En simpel ændring af den danske lovgivning, så sex uden samtykke defineres som voldtægt, vil ikke i sig selv gøre en verden til forskel.

Ikke desto mindre er det et afgørende sted at starte. Dels for at øge sandsynligheden for, at flere voldtægtsmænd bliver dømt. Men i lige så høj grad for at tage vare på ofrene og den følelse, de sidder tilbage med.

Det synspunkt leverede flere deltagere onsdag på en konference på Christiansborg om den danske voldtægtslovgivning.

Blandt andre var den britiske jurist Kirsty Brimelow, der gennem to årtier har arbejdet både som anklager og forsvarer i voldtægtssager, "ekstremt overrasket" over at høre om den nuværende danske lov.

- Den er så forældet. Jeg har set lignende tilfælde i andre lande, men det er lande, der er langt mere undertrykkende end Danmark, siger advokaten.

I dag har 10 lande i Europa lovgivning om samtykke ved sex. Blandt andet Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien.

Sådan som det er i Danmark, afgøres voldtægtssager ud fra, om det kan bevises, at offeret har været udsat for vold, tvang, trusler eller har befundet sig i en forsvarsløs tilstand.

Med en ændret lov om samtykke vil der komme mere fokus på den anklagedes adfærd. Skyldspørgsmålet vil dermed også ske ud fra en vurdering af, om den anklagede sikrede sig, at kvinden frivilligt dyrkede sex.

- Det medfører, at den tiltalte bliver krydsforhørt om, hvad vedkommende gjorde for at sikre sig, at personen havde givet samtykke, siger Kirsty Brimelow og understreger, at en lov baseret på samtykke ikke betyder, at det nu er op til den anklagede at bevise sin uskyld.

Hun siger også, at hun ikke betegner en lovændring som en mirakelkur. For i mange tilfælde vil det stadig være ord mod ord. Og så bliver den tiltalte typisk frifundet. I Storbritannien sker det i over 40 procent af sagerne.

Af den grund er det også vigtigt at følge op med andre tiltag, mener den svenske advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark, der har specialiseret sig i voldtægtssager.

Eksempelvis bør anklagere ifølge hende uddannes specifikt i, hvordan de skal spørge tiltalte og ofre i voldtægtssager. Det har man gjort i Sverige.

- Jeg kan se i nyere domme, at det fylder mere, om gerningsmanden havde sikret sig, at kvinden gerne ville, siger den svenske advokat.

I mange år har der været politisk modstand mod at ændre loven i Danmark. Men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har for nylig nedsat en ekspertgruppe, der skal se på andre landes erfaringer.

/ritzau/