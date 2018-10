En tankbil med brandbar væske har ramt autoværnet på Sønderjyske Motorvej. Vejen er lukket i begge retninger.

Haderslev. Mandag morgen bragede en tankvogn med anhænger ind i midterautoværnet på Sønderjyske Motorvej.

Ulykken skete klokken 07.54 lige ved motorvejsbroen ved afkørsel 69 Vojens, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Vejen er som konsekvens spærret i begge retninger.

- Den er væltet om på siden, og den indeholder brandbar væske. Meldingen lyder, at den skal tømmes først, før den kan blive flyttet, og det vil tage noget tid, fortæller politiets vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Ifølge brandvæsnets indsatsleder indeholder tankvognen stoffet metanol, der populært betegnet som træsprit.

- Det er fortyndet noget, men jeg er ikke klar over, hvor mange procent det er. Der skulle ikke være brandfare, lyder det fra Svend Sørensen fra Brand og Redning Sønderjylland.

Hos politiet kender vagtchefen ved middagstid endnu ikke årsagen til, at tankbilen kørte galt. Men chaufføren skulle være sluppet nådigt fra ulykken.

- Han er kommet lettere til skade, men det er ikke alvorligt, lyder det fra Ivan Gohr Jensen.

Vejdirektoratet oplyser på sin hjemmeside, at bilister på strækningen må belave sig på en forlænget rejsetid på op til en time.

I første omgang lød meldingen, at vejen muligvis ville blive åbnet allerede i løbet af formiddagen, men først på eftermiddagen lyder meldingen fra brandvæsnets indsatsleder, Svend Sørensen, at man er fortsat i gang med at tømme tankbilen.

- Vi er ved at tømme indholdet over i en anden tankbil. Det vil tage cirka en times tid endnu, fortæller han og tilføjer, at tankbilen derefter skal bjærges fra stedet.

Mens nogle til- og frakørsler ventes genåbnet tidligst 16.30, fortsætter oprydningsarbejdet på motorvejen omkring den væltede lastbil timer endnu.

- Oprydningsarbejdet forventes at vare resten af aftenen, og der må forventes forlænget rejsetid på mindst 40 minutter i begge retninger, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Det oplyses ikke, hvornår på aftenen oprydningen ventes færdig.

