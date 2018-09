Sølvtøj for over 10 millioner kroner blev natten til lørdag fjernet fra et privat hjem. Politiet kalder tyveriet 'professionelt', men ejeren håber, at en kæmpe dusør kan bringe hans kunsthistoriske skatte hjem igen.

Tre millioner kroner. Så mange penge stiller en mand fra Nordsjælland på højkant til den person, der ved, hvor hans unikke og uerstattelige sølvsamling er.

Natten til søndag fik en borger i Gentofte nord for København ubudne gæster. Mens han selv lå og sov et andet sted i huset, listede ukendte gerningsmænd sig ind i et rum på førstesalen på hans villa og rippede hans private sølvsamling. Genstandene er kulturskatte og beskyttet af den danske kulturarv.

Manden i huset har gennem 50 år samlet historiske sølvskatte: Fade, lysestager, krus og skrin. Kulturhistoriske klenodier, som på det lovlige marked ville kunne indbringe helt op til 15 millioner kroner.

En privat samler fra Nordsjælland mistede natten til lørdag en stor del af sin samling af uerstattelige sølvskatte. Nu udlover han en gigantisk dusør i håbet om at få tyvekosterne tilbage. Foto: Nordsjællands Politi

Den ulykkelige ejer har derfor udlovet en dusør på hele tre millioner kroner i håb om at få de kostbare ting tilbage.

»Jeg har valgt at stille en dusør på op til tre millioner kroner på højkant for tip, der fører til, at jeg får mit uvurderlige sølvtøj tilbage,« siger ejeren af sølvtøjet til B.T.

Han ønsker at være anonym for at undgå, at eventuelle tippere henvender sig direkte til ham - og for ikke at vække andre kunsttyves interesse. Hans identitet er B.T. bekendt og har fået bekræftet, at det er sølvtøjets rette ejer, som nu udsteder en dusør i millionklassen.

»Et godt, varmt tip, som bringer politiet på sporet af mit sølvtøj vil blive belønnet, men først når jeg har fået de stjålne genstande tilbage,« forklarer han.

Foto: Nordsjællands Politi

Får han kun dele af samlingen tilbage, er det kun en del af dusøren, der bliver udbetalt.

Dusøren er en af de største, der er udlovet i Danmark, men ejeren er slet ikke i tvivl om, hvorfor han gør det.

»Det drejer sig om helt unikke ting, jeg aldrig nogensinde vil kunne få igen på anden måde. Det har taget mig 50 år at opbygge min samling af sølvtøj, som jeg er meget glad for,« forklarer han.

Han er klar over, at dusørens størrelse kan give en del falske henvendelser.

Foto: Nordsjællands Politi

»Ja, der er en klar risiko for, at chanceryttere kommer med falske tip. Den risiko er jeg villig til at løbe i bestræbelserne på at få min samling tilbage.«

Selv tyvene kan få del i dusøren, hvis de indleverer hele samlingen til politiet.

»I princippet ja. Og det siger jo noget om, hvor stor pris jeg sætter på min samling af sølvtøj.«

I alt vejer det stjålne sølvtøj 35 kilo.

»Samlingen er uvurderlig, og der er eksportforbud på flere af genstandene,« forklarer ejeren.

Udover Nordsjællands Politi er kunsttyveriet meldt til BVDG - det tyske antikvitetshandlerforbund, i tilfælde af, at tyvene forsøger at sælge de stjålne genstande videre syd for grænsen.

Nordsjællands Politi mener, at tyvene har vidst, hvad de gik efter. Der er højst sandsynligt tale om professionelle, forklarer politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi, som efterforsker sagen.

»Det tyder det på, når man har skaffet sig adgang til førstesal og er kommet uden om alarmerne.«