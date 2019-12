Det er fortsat omgærdet af mystik, hvad der præcist skete lørdag, hvor en 45-årig mand pludselig stod midt på Herningmotorvejen ved Galten.

Manden blev ramt af en kvindelig bilist og omkom kort efter af sine skader.

Men her mere end et døgn senere, ved politiet endnu ikke, hvad der fik den 45-årige mand til at bevæge sig ud på motorvejen.

Det skorter dog ikke på henvendelser fra offentligheden i sagen, der fandt sted på motorvejen i retning mod Aarhus omkring klokken 17.30 lørdag.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen til B.T.

»Vi har fået rigtig mange henvendelser i sagen. Det er fra folk, som har set personer på motorvejen, folk, der har set mistænkelige biler eller fra folk, der er kommet kørende forbi umiddelbart efter, påkørslen skete,« fortæller vagtchefen.

Nu består arbejdet i at gennemgå de mange henvendelser.

Men desværre har de endnu ikke hjulpet i sagen.

»Overhovedet ikke. Vi ved ikke noget om årsagen til, at manden stod på motorvejen. Det er meget mystisk,« siger Jesper Brian Jensen.

Lørdag stod det ikke klart, hvem den omkomne mand var.

Men det er politiet blevet klogere på. Det står nemlig klart, at der er tale om en 45-årig mand fra Aarhus.

Kvinden, der ramte manden, kom ikke selv noget til fysisk i den tragiske ulykke.

Men hun er i chok, fortalte vagtchefen til B.T. lørdag:

»Hun er frygtelig chokeret. Det har været et kæmpe chok for hende. Man skal tænke på, at når man kører på en motorvej, så er der ingen, som regner med, at der lige pludselig står en fodgænger,« siger Jørn Bystrup.

Politiet vil fortsat gerne høre fra personer, der kan have set noget i forbindelse med ulykken.

Hvis man kender noget til sagen, så kan man kontakte Sydøstjyllands Politi på 114.