Det er forbudt at tage ophold i blandt andet Jomfru Ane Gade i aften- og nattetimer fra torsdag til søndag.

Der er stadig for høj smitte i samfundet, og det får politiet til at forlænge forbud mod at tage ophold i en populær festgade i Aalborg.

Der er tale om Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi forlænger forbuddet, fordi smitten stadig er blandt os, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals i meddelelsen.

Opholdsforbuddet gælder fra torsdag den 1. oktober til søndag den 4. oktober i tidsrummet 22 til 02.

Man må gerne bevæge sig gennem området, men hvis man tager ophold på stedet, kan det føre til en bøde på 2500 kroner. At tage ophold kan være at sætte sig ned.

Politiet har tidligere sagt, at det er i orden at gå, løbe eller lufte hund i steder med opholdsforbud.

Patruljer bliver ifølge politiet sendt ud for at holde øje med, om reglerne overholdes.

Der har været et såkaldt hotspot i Jomfru Ane Parken. Det betyder, at det har været et område, som politiet har holdt særligt øje med for at forhindre smittespredning.

Men det droppes nu, oplyser politiet.

- Nu har det køligere efterårsvejr sit tag i os, og derfor giver det ikke længere mening at patruljere dér i særlig grad, siger Henrik Skals i meddelelsen.

Foruden patruljerne ved forbudsområderne sender politiet også betjente ud til særligt fitness- og træningscentre. Her er der mange personer i løbet ad en dag, og de rører de samme steder.

Derfor vil politiet tjekke, om reglerne overholdes.

- Det er vigtigt, at vi undgår at starte nye smittekæder, siger vicepolitiinspektøren.

