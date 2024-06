En advokat mistænkte TV 2-muldvarpen Amira Smajic for at have fjernet fortrolige dokumenter fra en straffesag i 2018.

Det viser retsdokumenter, som B.T. har fået indsigt i.

De kaster nyt lys over Amira Smajics dom fra 2022, hvor hun blot en måned før optagelserne til 'Den sorte svane' med TV 2 blev dømt for at lade to ringbind med fortrolige dokumenter fra en straffesag ligge frit tilgængeligt i en lejlighed, hvor andre personer opholdt sig.

Amira Smajic, som er erhvervsjurist, fik på mystisk vis adgang til dokumenterne, mens hun delte kontor med den pågældende advokat i Palægade i København.

Advokaten ved ikke, hvordan det er sket, men han opfatter det sådan, at Amira måske har stjålet akterne. Dog kan han ikke sige det med sikkerhed, lyder advokatens forklaring refereret i retsbogen.

Amira Smajics advokat, Carlo Siebert, oplyser til B.T., at han ikke kender den pågældende sag og derfor ikke kan kommentere på den. Amira Smajic er heller ikke i stand til at kommentere, skriver han.

Baggrunden for sagen er, at Amira Smajic sammen med advokaten og dennes datter havde oprettet et advokatkontor. Her skulle advokaten tage sig af straffesager, mens datteren håndterede civile sager. De kaldte det for Advokatfirmaet Smajic.

Det fremgår af retsbogen, at advokaten havde modtaget de fortrolige dokumenter fra politiet som en del af sit arbejde. Han var selv tiltalt i sagen, hvori Amira blev dømt, fordi han havde ansvaret for de pågældende dokumenter.

B.T. kunne mandag fortælle, at Amira Smajic i 2022 blev dømt i sagen for at have udvist ‘grov skødesløshed’, da hun lod kopier af dokumenterne ligge frit tilgængeligt i lejligheden i Nordhavn.

Amira Smajic er blevet landskendt som muldvarp i TV 2-dokumentaren ‘Den sorte svane’, hvor hun med skjulte optagelser lokker en række kriminelle til at fortælle om hvidvask af penge og anden kriminalitet.

Advokaten forklarer ifølge retsbogen, at han i forbindelse med sit samarbejde med Amira Smajic fik en del rockere som klienter, som blev henvist af Amira Smajic.

Amira Smajic havde dog ikke noget at gøre med straffesagerne, som advokaten var forsvarer i.

Dokumenter fra sagerne blev opbevaret i et aflåst skab og blev leveret tilbage til politiet, når sagerne var afsluttet. Amira Smajic havde ikke en nøgle til skabet.

Men advokaten må alligevel erkende, at Amira Smajic på en eller anden måde fik adgang til sagerne på kontoret i København.

I forbindelse med Amira Smajics dom i 2022 fandt retten det bevist, at Amira Smajic har udvist 'forsømmelse og skødesløshed' i sin håndtering af ringbindene, som lå frit tilgængeligt på adressen Sandkaj 21 i Nordhavn i København.

Dommen lød på 10 dagbøder af 1.000 kroner.

Dokumenter vedrørende stor hashsag på Christiania

Amira Smajic var ligeledes tiltalt for at 'være kommet i besiddelse af fire ekstrakter og to ringbind', som politiet i forbindelse med en anden ransagning i december 2018 fandt i et sommerhus i Gilleleje.

Sommerhuset havde Amira Smajic ifølge B.T.'s oplysninger tidligere ejet, men i maj 2018 solgte hun det videre. Derved havde den nye ejer altså i december 2018 adgang til materialet ifølge tiltalen.

Et eller flere af ringbindene i denne tiltale indeholdt sagsakter fra den såkaldte 'Nordlys-sag', hvor 83 personer blev idømt fængselsstraffe for salg af hash i Pusher Street på Christiania. Det fremgår af retsbogen.

Det fremgår dog af dommen, at det ikke »kan anses for bevist«, at Amira Smajic selv anbragte sagsakterne i sommerhuset, og at hun derfor blev frifundet for det forhold.

Ifølge tiltalen skulle Amira Smajic have fået adgang til sagsakterne gennem sit hverv i Advokatfirmaet Smajic.

I Nordlys-sagen overvågede politiet aktiviteten og persongalleriet i og omkring en række hashboder på Christiania. Blandt andet ved brug af civile politiagenter.

Det fremgår ikke af tiltalen, hvorfor Amira Smajic skulle have interesse i at tage sagsdokumenterne fra advokatkontoret og med hjem.

Ifølge TV 2 havde journalisterne bag 'Den sorte svane' første gang kontakt med Amira Smajic i begyndelsen af 2022, da journalist Mads Brügger introducerede tv-stationen for erhvervsjuristen, der altså senere skulle blive muldvarp i 'Den sorte svane'.

I marts 2022 blev de første skjulte optagelser lavet. Det er altså én måned efter, at Amira Smajic modtog sin dom i Københavns Byret.

I 'Den sorte svane' fremgår det på intet tidspunkt, at Amira Smajic var blevet dømt efter straffeloven.

Mandag kom det også frem, at Mads Brügger, der er vært i ‘Den sorte svane’, ikke kendte til dommen.