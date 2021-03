Mandag skulle der være faldet dom i en omfattende svindelsag, men 77 ringbind i sagen er forsvundet.

En omfattende miljøsag om svindel i millionklassen i Horsens Fjord er blevet udskudt i fem måneder.

Det skyldes, at vigtigt bevismateriale i form af 77 ringbind er forsvundet. Det skriver TV2 Østjylland.

Oprindeligt skulle der være faldet dom i sagen mandag, men efter at ringbindene, som anklageren har hentet beviser fra, er forsvundet, har forsvarene krævet hele sagen udskudt.

Ejeren af Hjarnø Havbrug, Anders Østergaard Pedersen, er tiltalt for 31 forhold i sagen.

Han er anklaget for at have set stort på miljøgodkendelser og skruet voldsomt op for produktionen af ørreder i årene fra 2013 til 2018.

Flyderinge med fiskeopdræt i og ud for Horsens Fjord blev fyldt til bristepunktet - med forurening af fjorden til følge, lyder det i anklagen.

Havbrugsejeren anklages også for at have udsat 373.000 sølvlaks på et af sine tre havbrug, selv om der kun var tilladelse til at udsætte ørreder.

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af 191 millioner kroner, mens den 50-årige ejer nægter sig skyldig i alle anklagepunkter.

Anklagemyndigheden mener ikke, at de forsvundne ringbind har nogen betydning for sagen, skriver TV2 Østjylland.

- Først og fremmest så synes jeg, det er vigtigt at holde fokus på, at selv om ringbindene er væk, så er det egentlig vores opfattelse, at der ikke er nogle ændringer i sagen, siger Micheal Møller Hansen, der er chefanklager hos Sydøstjyllands Politi, til tv-stationen.

Han erkender samtidig, at det er anklagemyndighedens fejl, at ringbindene er forsvundet. Hvordan det er sket, har han ikke et bud på.

Der ventes at falde dom i sagen den 10. september. Havbrugsejeren har tidligere nægtet sig skyldig.

