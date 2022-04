Politi og beredskab har torsdag eftermiddag været til stede ved havnen i Aalborg, efter der er fundet en livløs person i vandet.

Nordjyllands Politi bekræfter over for B.T., at der er tale om 21-årige Oliver Ibæk Lund, som har været savnet efter en bytur natten til fredag 4. februar.

Han blev fundet klokken 12.28 af en forbipasserende ved en strandkant i det østlige Aalborg.

Familien er underrettet om det tragiske fund.

»Det er en ansat ved Aalborg Portland, som fandt ham liggende i vandet. Ellers er der ikke så meget mere at sige.«

»Det vigtigste er, at vi har fundet ham, og at familien nu kan få ro,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen.

Oliver Ibæk Lund forsvandt efter en tur i byen i Aalborg, hvilket satte gang i en omfattende eftersøgning.

Politi, beredskab, frivillige og familie ledte massivt efter den unge mand.

10. februar konkluderede politiet så, på baggrund af en række efterforskningsskridt, at den unge mand betragtedes som omkommet som følge af en tragisk ulykke.

Politiet har ingen yderligere kommentarer til denne tragiske sag.