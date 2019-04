Den 83-årige bornholmer Niels Kristian Nielsen er søndag fundet død.

Den ældre mand blev meldt savnet i Rønne på Bornholm helt tilbage til 13. april.

Han var begyndende dement og havde tilsyneladende forladt sit hjem på Søndre Allé i Rønne, men kunne så ikke finde hjem igen.

Søndag fandt en tilfældig forbipasserende borger liget af en person i området omkring fiskerlejet Teglkås på den bornholmske vestkyst.

En borger har i dag fundet en død person i området omkring Teglkås. Efterforskningen har vist, at der er tale om den savnede Niels Kristian Nielsen. Der er intet der tyder på en kriminel handling, men nærmere undersøgelse finder selvfølgelig sted. — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) April 28, 2019

Det oplyser Bornholms Politi på Twitter.

Politiet fastslog hurtigt, at der var tale om den forsvundne mand, og de pårørende blev straks efter underrettet.

Politiet understreger, at der ikke er noget der tyder på, at den afdøde har været udsat for en forbrydelse.

Der er cirka 16 kilometer fra Rønne til Teglkås, hvor liget af den ældre mand blev fundet.