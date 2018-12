2018 er så småt ved at være ved vejs ende, og året har budt på en række store mysterier og uopklarede kriminalsager.

Herunder følger B.T.'s bud på 10 af de største i vilkårlig rækkefølge.

LTF-medlem findes dræbt i park i København

Den 24-årige Ari Hussein blev fundet skuddræbt i Valbyparken i København 15. marts i år af en hundelufter. Drabet er uopklaret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den 24-årige Ari Hussein findes 15. marts skuddræbt i Valbyparken i København.

Han blev medlem af den nu forbudte bande LTF efter at have deltaget i den syriske borgerkrig.

Politiet har en teori om, at han blev slået ihjel af andre LTF-folk, fordi han ønskede at forlade banden.

Nick Sørensen skuddræbt i byen Mullerup på Sjælland

Foto: Mathias øgendal/arkiv/Ritzau Scanpix

I juli blev den 29-årige Nicki Sørensen ifølge Midt- og Vestsjællands Politi skudt og dræbt af tre mænd på en adresse i Mullerup nær Kalundborg.

De tre mænd forlod efterfølgende stedet i en grå bil i retning mod den nærliggende by Gørlev.

Ingen er anholdt i sagen.

Mohammad Jahangery efterlyst og sigtet for drabet på sin hustru

27-årige Mohammad Jahangery. Foto: Københavns Vestegns Politi

En ung kvinde blev fundet død i sin lejlighed i Hedehusende i november.

Ved et grundlovsforhør dagen efter blev hendes mand, 27-årige Mohammad Jahangery, varetægtsfængslet in absentia sigtet for drabet.

Han er i dag efterlyst internationalt.

To mænd begår voldsomt røveri mod smykkeforretning i Illum.

Politi i Købmagergade efter en anmeldelse om bevæbnet mand i indre København. Store politistyrker er til stede i indre København torsdag den 6. december 2018 Illum i Købmagergade og flere togstationer er lukket. (Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix) ccc Foto: Jens Astrup

Midt i juletravlheden i starten af december trængte to maskerede mænd ind i smykkeforretningen Bucheries i Illum.

Her truede de først personale og kunder til at forlade stedet, inden de begyndte at smadre løs på en række glasmontre, der tilsyneladende indeholdt dyre Rolex-ure.

Den ene blev anholdt kort efter, mens den anden gerningsmand fortsat er på fri fod.

Tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar bliver skudt på åben gade

(ARKIV) Nedim Yasar Foto: Tobias Nicolai/Ritzau Scanpix

Efter en bogreception blev den tidligere bandeleder og nu radiovært Nedim Yasar skudt på Hejrevej i Københavns nordvestkvarter.

Få uger efter blev tre personer anholdt og senere fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drab og medvirken til drab.

Ifølge Københavns Politi er en fjerde gerningsmand fortsat på fri fod.

Uerstattelig samling af historisk sølvtøj stjæles ved professionelt villa-indbrud

Dette smukke sølvfad var blandt de stjålne genstande ved indbrudstyveriet i Gentofte. Foto: Nordsjællands Politi / Ritzau Scanpix

En eller flere tyve slap en nat i september afsted med 35 kg uerstatteligt sølvtøj for op mod 15 mio. kr. ved et villa-indbrud i Gentofte.

Kort før jul anholdt politiet to mænd i sagen og fandt hele sølvskatten hos den ene.

Politiet regner med, at der stadig er medgerningsmænd på fri fod.

Liget af den forsvundne sygeplejerske Lisbet Nielsen fundet efter ni år

Lisbet Nielsens blev sidst set i live 23. oktober 2009, da hun forsvandt fra sit rækkehus i Risskov uden for Aarhus. I november i år dukkede dele af hendes skelet op i en skov på Djursland. Foto: Politiet

En jæger finder i november i en skov på Djursland en ligdel fra den forsvundne sygeplejerske Lisbet Nielsen, der blev 46 år. Hun har været savnet siden 2009, hvor hun forsvandt fra Aarhus.

Hendes daværende kæreste begik selvmord, da han netop var blevet anholdt for at have dræbt hende.

Han var tidligere dømt for to drab, men det vidste Lisbet Nielsen ikke.

52-årig mand fra Birkerød frygtet dræbt, længe inden liget var fundet

Lars Halvor Hermansens mystiske forsvinden udviklede sig til en drabssag. Nordsjællands Politi/Ritzau Scanpix

På mystisk vis var den 52-årige Lars Halvor Hermansen fra Birkerød forsvundet i en måned, da Nordsjællands Politi 18. oktober fængslede en 49-årig mand for at have dræbt ham.

Først 10 dage senere lykkedes det politiet at finde frem til liget, der var gravet ned ved en gård i Helsinge.

Han viste sig at være blevet skudt.

Milliontyveri fra villa i Hornbæk

Det var blandt andet en Audi RS6 som denne, der blev stjålet ved det uopklarede indbrud i Hornbæk. Foto: Henning Bagger

To luksusbiler i millionklassen - en Audi RS6 og en Mercedes E63 - var blandt tyvekosterne, da der i midten af juli blev begået indbrud i en villa på Sauntevej i Hornbæk.

Også designerlamper, B&O-lamper og dyre armbåndsure forsvandt ved indbruddet.

Sagen er stadig er uopklaret.

Årelang svindel for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, 64, lod sig frivilligt udlevere til de danske myndigheder, efter at hun var blevet anholdt i Sydafrika. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Og som svesken i ande-enden: Trods anholdelsen og fængslingen af 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er det stadig en af de store gåder fra 2018, hvordan det tilsyneladende gennem 16 år ifølge sigtelsen var muligt at svindle for 111 mio kr. fra Socialstyrelsen, uden at det tidligere blev afsløret.