Fredag eftermiddag blev der fundet et lig i Brabrandsøen i Aarhus.

Natten til lørdag kunne politiet slå fast, at det var forsvundne Jane Møller.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Det var kajakroere, som fandt noget i vandet, der lignede et lig. De alarmerede politiet fredag klokken 16.42.

I går kl.16:42 blev der fundet et lig i Brabrandsøen i Aarhus. Vi har arbejdet på stedet siden og netop konstateret, at der er tale Jane Møller, der har været savnet siden 7. februar. Familien er underrettet. Vi anmoder om, at fremlagte billeder nu fjernes fra medierne. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 6, 2021

Østjyllands Politi kunne kort efter ankomsten konstatere, at der var tale om et lig og fik området afspærret.

Siden har undersøgelser vist, at den dødfundne er identisk med 57-årige Jane Møller, som blev meldt savnet af sin familie 7. februar.

Hun forsvandt, efter hun havde besøgt sin kæreste torsdag den 4. februar og blev meldt savnet tre dage senere.

De pårørende er underrettet.

