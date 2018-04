En sejler skulle have været i havn klokken 16.30, men efter at mørket er faldet på er Forsvarets Operationscenter sendt i luften med en helikopter for at lede efter den savnede.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter søndag aften til BT.

»Den seneste melding er, at han har haft motorstop,« siger vagtholdsleder Daniel Ammitsbøl.

Han oplyser, at sejleren, en ældre mand, i en mellemstor motorbåd, kastede fortøjningerne i formiddags, da han omkring klokken 10.30 stævnede ud fra Hvide Sande.

Efter planen skulle han have nået Esbjerg havn i eftermiddags, men det er ikke sket. I stedet har Forsvarets Operationscenter fået en anmeldelse om sagen klokken 19.18.

I eftersøgningen af manden tager Forsvaret i sin indsats højde for vind og strømforhold, fortæller vagtholdslederen.

»Man prøver at sætte sig ind i, hvad han har gjort. Vi leder lige nu mere koncentreret ud for Blåvandshuk,« siger Daniel Ammitsbøl.

Vagtholdslederen oplyser, at vejret til havs er ‘nogenlunde godt,’ og der er derfor ingen antagelse om, at sejleren er i fare på grund af forholdene til søs.

I alt leder tre fartøjer fra marinehjemmeværnet og redningsstationerne i Hvide Sande og Esbjerg, foruden Forsvarets helikopter, efter den forliste mand.