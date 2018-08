En person så ved 15-tiden et surfbræt i vandkanten og en person 500 meter ude i havet ved Klitmøller.

Klitmøller. Surferen, som helikoptere og både ledte efter lørdag eftermiddag ud for Klitmøller i Nordjylland, er blevet reddet i land af en anden surfer.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Kort før klokken 16 anmeldte en strandgæst, at et surfbræt var blevet fundet i vandkanten, mens en person blev set 500 meter ude i havet.

Derfor blev en eftersøgning igangsat med SAR-helikoptere fra Aalborg og redningsstationer fra Hanstholm og Nørre Vorupør.

Midt- og Vestjyllands Politi nåede ligeledes at efterlyse vidner, inden at Forsvaret kort før klokken 18 kunne oplyse, at surferen var reddet i land.

/ritzau/