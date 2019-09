For 20 år siden steg en far og hans datter på et tog i Hviderusland uden at vide, at deres endestation ikke ville være den samme.

På togturen faldt faren nemlig i søvn, og mens han sov, blev de to skilt fra hinanden.

Datteren, hviderussiske Yulia Gorina, var dengang, i 1999, fire år gammel, og på mærkværdig vis endte hun i Ryazan, en russisk by, næsten 900 kilometer væk.

Her opgav man at finde frem til hendes rigtige forældre, og derfor blev hun adopteret væk. Det skriver The Sun.

Pigens mor, Lyudmila Moiseenko, har fortalt, hvordan hun og pigens far, Viktor Moiseenko, i flere dage tog det samme tog, hvorfra deres datter forsvandt, frem og tilbage, mens de bønfaldende spurgte passagerer, om de havde set 4-årige Yulia. Uden held.

Det førte til, at familien måtte flytte fra deres hjem, fordi de ikke kunne holde ud at bo der længere, at de ikke kunne klare at se tog - og det førte til, at forældrene selv blev mistænkt for at have myrdet Yulia.

En mistanke, der varede helt indtil 2017.

I tyve år måtte familien altså leve med, at andre troede, at de havde dræbt deres egen datter. Ligeledes måtte de leve med knuste hjerter over at have mistet deres yngste datter på så tragisk vis.

Her ses Yulia Gorinas far, Yulia selv, moderen og Yulias kæreste, der fandt frem til hendes familie Vis mere Her ses Yulia Gorinas far, Yulia selv, moderen og Yulias kæreste, der fandt frem til hendes familie

Indtil nu.

I dag - tyve år efter Yulias mystiske forsvinden - er familien på lykkelig vis blevet genforenet med deres forsvundne datter.

Og det er Yulias kærestes fortjeneste.

Kæresten, Ilya Kryukov, udførte noget så simpelt som en google-søgning, da Yulia Gorina første gang fortalte ham, at hun var blevet væk fra sine rigtige forældre, da hun var barn.

Han fandt en historie på nettet om en pige, der var blevet væk i Hviderusland kort inden, at Yulia var blevet fundet i Rusland. Yulia læste, hvad han kæresten havde fundet frem til, og opdagede, at det hele passede:

»Jeg begyndte at læse og opdagede, at der var så mange ting, der passede sammen, og mine tårer løb ned af kinderne, mens jeg læste,« fortæller hun til hviderussiske medier.

Genforeningen fandt sted på en politistation i Hviderusland, og en DNA-test bekræftede, at Yulia var Viktor og Lyudmila Moiseenkos forsvundne datter.

»Vi græd alle sammen. Vi kunne ikke engang tale. Vi græd bare og krammede hinanden. Mine forældre fortalte mig, at de havde ledt efter mig i mange år, men at de vidste, at de ville finde mig en dag,« fortæller Yulia.

Foto: Hvideruslands politi Vis mere Foto: Hvideruslands politi

Sammen tog familien til den togstation, som hun og hendes far skulle have stået af på sammen. Her bad faren sin datter om tilgivelse - en tilgivelse hun gav med det samme.

Det er ikke klart, hvordan den lille pige endte så langt fra sin udgangspunkt dengang i 1999, men i dag husker Yulia blot en togrejse - og et mystisk par, som myndighederne mener har kidnappet hende.

Da politiet i Rusland fandt 4-årige Yulia, søgte de efter hendes familie i månedsvis, men ikke i Hviderusland, og derfor fandt de dem aldrig, hvorfor Yulia blev sendt på børnehjem og adopteret væk.

I dag er Yulia selv blevet mor. Hun bor stadig i russiske Ryazan, i den by, som hun endte med at vokse op i.