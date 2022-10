Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

66-årige Mai-Britt er fortsat forsvundet, og politiet har p.t. ikke flere spor efter hende.

Hun er set i flere tog, siden hun forlod sit hjem lørdag midt på dagen.

»Vi har oplysninger om, at hun har kørt rundt med flere tog på Sjælland, men vi ved ikke, hvor hun er nu. Hun kan også være på Fyn eller i Jylland,« siger vagtchef Heidi Grandt Andresen ved Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi.

Mai-Britt blev sidst set på Ringsted station lørdag aften klokken 19.43, hvor hun steg på et tog i retning mod Nyborg.

Politiet opfordrer borgere til at kigge efter hende i nærheden af togstationer og kontakte politiet på 114, hvis de har informationer om hende og hendes færden, efter hun blev set lørdag aften på Ringsted station.

»Vi er bekymrede for, om hun står af et sted, hvor ingen opdager det, og så kan det jo godt gå hen og blive farligt om natten især,« siger vagtchefen.

Det er muligt, at hun allerede er stået af og har brug for hjælp.

»Hun har jo været væk hen over natten, så vil meget gerne have fat i hende, så hun ikke ligger et sted,« siger vagtchefen.

Mai-Britt er cirka 160 centimeter høj, iført cowboybukser og en sort trøje. Hun kan for det meste klare sig selv, men er lettere dement og forvirret.

Da hun gik hjemmefra, havde hun rollator med, men den har hun muligvis mistet undervejs, for hun havde den ikke med sig, da hun var på Ringsted station.

Politiets spor efter Mai-Britt starter i hendes hjem i Stenlille, som hun forlod lørdag mellem klokken 10.30 og 16.

Hun blev set tage et tog fra Høje Taastrup Station klokken 18.26, og så stod hun af på Roskilde Station en lille halv time senere.

Klokken 19.12 steg hun på et nyt tog fra Roskilde og stod af i Ringsted, hvorefter hun tog toget i retning mod Nyborg.

Men her ender sporet blindt.

»Vi ved ikke, hvor hun står af. Der er en masse stationer, der ikke har overvågning,« siger vagtchefen.

Politiet har ledt efter hende i nærheden af flere stationer på ruten mod Fyn og Jylland, men uden held. Mai-Britts pårørende har heller ingen bud på, hvor hun kan være, oplyser vagtchefen.

Eftersøgningen fortsætter mandag, hvor politiet håber at finde den ældre kvinde.

»Der er nogle ting, der bliver lettere, når nogle instanser som Rejsekort og så videre åbner mandag morgen,« siger vagtchefen.