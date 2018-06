OPDATERET KLOKKEN 06:56: Den forsvundne kvinde er nu fundet i god behold, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

TIDLIGERE VERSION : En 41-årig kvinde er fortsat ikke fundet, efter hun forsvandt fra sin bopæl torsdag.

'Vi er bekymrede for, om hun kan tage vare på sig selv', skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Den forsvundne kvinde gik fra sin egen bopæl på Brokbjergvej i Silkeborg torsdag og blev meldt savnet klokken 14.

Kvinden gik ifølge politiet af sted uden sit overtøj, men hun skulle bære en brun skuldertaske.

Til B.T. oplyser politiet tidligt fredag morgen, at kvinden endnu ikke er fundet, og at man ikke har mange spor at gå efter i sagen.

»Vi har ledt i nat, og nu møder der et nyt hold ind, som skal kigge på, hvad vi videre kan gøre,« fortæller vagtchefen.

Kvinden beskrives som 183 centimeter høj, kraftig af bygning og har mørkt hår.