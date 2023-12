Kvinden har været forsvundet siden 5. december. Hun er søndag fundet død.

Det skriver TV 2 Midtvest.

»Jeg kan bekræfte, at det er hende, vi har ledt efter i mange dage, som vi har fundet ude i skoven,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Bøje Hansen til TV 2 Midtvest.

Hun er fundet ved skoven i Bryrup.

Kvinden efterlod sin bil ved Bryrup mellem Silkeborg og Nørre Snede i Midtjylland.

Siden da har Midt- og Vestjyllands Politi, Missing People, helikopter, hunde og borgere ledt efter hende i området.

Tirsdag blev de såkaldte 'vandhunde' – specialtrænet politihunde, der kan få fært under vandt, tilkaldt. Fredag meddelte politiet, at de havde fundet nye spor i skoven ved Igelsø.

Politiet oplyser videre, at der ikke umiddelbart er tegn på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse. Men det kan først med sikkerhed siges i morgen, hvor der skal være et ligsyn.

De pårørende er underrettet om fundet af kvinden.

