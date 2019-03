Politiet mener at have identificeret et lig, som lørdag formiddag blev fundet i Aarhus Havn.

Østjyllands Politi har lørdag fundet liget af en mand i Aarhus Havn. Ifølge politiet er der formentlig tale om 27-årige Steffen Dam Jensen, der forsvandt efter en julefrokost natten til 1. december.

Liget blev fundet ud for havneområdet Aarhus Ø, hvor en borger observerede noget drive rundt i havnebassinet.

- Vi er næsten sikre på, at den fundne person er identisk med Steffen Dam Jensen, der har været efterlyst siden starten af december, siger vagtchef Martin Christensen i en pressemeddelelse.

- Det skyldes kendetegn på den fundne person, som tatoveringer, kropsbygning og tøj svarende til det tøj, Steffen Dam Jensen, havde på, da han forsvandt, siger han.

Først i næste uge vil politiet med sikkerhed kunne fastslå, hvorvidt der er tale om Steffen Dam Jensen. Det vil ske i forlængelse af et retslægeligt ligsyn.

Steffen Dam Jensen blev sidst set natten til lørdag den 1. december klokken 01.15, hvor han forlod en julefrokost på Åboulevarden.

Kort efter købte han mad i en 7-eleven-kiosk. Det viser overvågningsbilleder.

Politi og redningsmandskab søgte efter den forsvundne mand i dagene efter, men uden held. Blandt andet assisterede Flyvevåbnet med en helikopter i forbindelse med eftersøgningen.

/ritzau/