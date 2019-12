En opsigtsvækkende sagt ramte fredag den vesttyske by Recklinghausen.

Her blev en 15-årig dreng, der har været efterlyst i to år, nemlig fundet hos en mand, der er mistænkt for overtrædelser af børnepornografi.

Det lokale politi fandt drengen i et skab, da de fredag gennemsøgte den 44-årige mands hjem, skriver det tyske medie RTL.

Men ifølge politiet er der ikke noget, som umiddelbart tyder på, at manden har holdt den 15-årig dreng fanget.

'Der er i øjeblikket ingen indikationer på, at drengen blev holdt i lejligheden mod sin vilje,' oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Drengen har været efterlyst siden juni 2017, hvor han forsvandt fra et opholdssted i en nærliggende by, og til RTL fortæller moderen, at hun siden forsvindingsdagen har frygtet, at han var død.

»Jeg er politiet meget taknemmelig. Jeg har ofte tænkt, at min dreng var død. Men heldigvis svigtede betjentene mig ikke. Jeg glæder mig til igen at kunne kramme min dreng,« siger den glade mor til RTL.

Foruden den 44-årige mand blev hans far, en 77-årige mand, også anholdt i lejligheden. Han er dog senere blevet løsladt igen. Det vides ikke, om drengen er blevet misbrugt.