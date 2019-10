I 15 år har politiet i den amerikanske delstat North Carolina været på bar bund i sagen om en forsvunden kvinde.

Men nu er nye og afgørende informationer i forsvindingssagen kommet op til overfladen. Og budbringeren er højst usædvanlig.

Det vender vi tilbage til. Først skal du høre om 29-årige Deborah Elaine Deans, der på mystisk vis forsvandt i januar 2004.

Her var hun netop blevet løsladt efter at have afstået en fængselsdom for at have benyttet sig af gummichecks. Det skriver The Washington Post.

I den forbindelse havde hendes mor samt hendes svigerinde og bofælle, Kimberly Hancock, talt med hende.

Sidstnævnte var endt i en ophedet diskussion med den netop løsladte kvinde, hvilket havde ført til, Deborah Elaine Deans var smuttet og havde efterladt sin femårige søn med svigerinden.

Efterfølgende var der radiotavshed. Ingen hørte fra Deborah Elaine Deans.

Heller ikke hendes fire små børn. To af dem endte hos plejefamilier. To af dem boede hos deres mormor.

Til venstre Kimberly Hancock. Til højre Deborah Elaine Deans, hvis skæbne i 15 år har været et mysterium. Vis mere Til venstre Kimberly Hancock. Til højre Deborah Elaine Deans, hvis skæbne i 15 år har været et mysterium.

Det første år efter den mystiske forsvinden udnyttede Kimberly Hancock situationen. Hun fik udbetalt de børnepenge, som ellers var tiltænkt hendes bofælle.

Noget, der blev opdaget og sendte hende bag tremmer for anden gang i hendes liv. Som 19-årig var hun ligeledes blevet dømt for drabet på sin far. Og i dag - mange år efter - er hun endnu engang bag tremmer. Mistænkt for endnu et mord.

20. oktober i år dannede en facebookgruppe med 63.000 medlemmer nemlig rammerne for et gennembrud i sagen om den forsvundne Deborah Elaine Deans.

På siden 'Fighting Crimes News and Who's Wanted', hvor der bliver diskuteret alt fra stjålne brugsgenstande til uopklarede mord, blev der nemlig delt et opslag om hendes forsvinden.

Heri blev brugerne opfordret til at dele enhver detalje, de måtte have i sagen, med lovning om anonymitet. Og der var bid.

Fire dage senere anholdt politiet Kimberly Hancock og sigtede hende for mordet på sin svigerinde.

I en overfladisk grav i området ved den nu 49-årige Kimberly Hancocks campingvogn havde politiet fundet de jordiske rester fra Deborah Elaine Deans. Alt sammen takket være et detaljeret tip fra facebookgruppen.

Det er endnu uvist, hvad motivet bag det formodede drab var, ligesom det også er uvist, hvorfor tipperen ikke har valgt at dele de afgørende detaljer tidligere.