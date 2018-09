En mand, der mandag blev kendt skyldig i vold med døden til følge og smuttede fra retten, er fundet.

Sønderborg. Den 31-årige Jesper Hovgaard, der tidligere mandag blev kendt skyldig i vold med døden til følge mod sin 17 måneder gamle stedsøn, er fundet.

Det oplyser vagtchef Ole Aamann ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Han er på vej til en arrest, hvor han skal overnatte, siger vagtchefen.

Efter manden blev kendt skyldig ved Vestre Landsret i Sønderborg - og inden han fik sin dom - stak han af fra retten.

Manden er tidligere blevet frikendt ved Retten i Sønderborg. Her mente man ikke, at han var skyld i, at drengen, Noah, mistede livet.

Men landsretten nåede imidlertid frem til et andet resultat. Her kendte dommerne og nævningerne ham skyldig og kvitterede med ni års fængsel.

Men den 31-årige var ikke til stede til at modtage sin straf. For kort inden klokken 13 var han smuttet fra retten i en pause.

Da dommen blev afsagt, valgte politiet at indlede en eftersøgning. De fandt ham på en adresse i Sønderjylland omkring klokken 20.

Tirsdag vil ham blive fremstillet i Vestre Landsret med krav om direkte fængsling, fortæller Ole Aamann.

Grunden til, at manden kunne gå fra retten, var, at han på daværende tidspunkt ikke var varetægtsfængslet.

Havde han været det, havde situationen set anderledes ud, understreger senioranklager Annette Wolf Pedersen, der mødte i sagen.

- Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det sædvanlig praksis, men nu var han ikke fængslet op til retsmødet i dag.

- Derfor var han jo en fri mand og kunne som sådan komme og gå, sagde hun efter retsmødet, da manden stadig var på fri fod.

Drengen mistede livet i sit hjem i Storegade i Sommersted i Sønderjylland. Ifølge obduktionsrapporten havde han brækket 10 ribben. Derudover havde han adskillige læsioner i bryst- og bughulen.

/ritzau/