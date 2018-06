En ung pige fra Skjern i Vestjylland er hjemme igen efter at have være forsvundet siden fredag morgen.

Skjern. En 12-årig pige fra Skjern i Vestjylland, som har været forsvundet siden fredag morgen, er blevet fundet i god behold.

- Louise fra Skjern er hjemme i god behold. Vi takker for de mange henvendelser, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet havde efterlyst pigen, som sidst blev set af familien fredag morgen, da hun skulle i skole.

Der var ingen mistanke om en forbrydelse, for det var der ingen indikationer om, har politiet tidligere oplyst.

Den unge pige var blevet set i toget på vej til København. Mens andre havde meldt til politiet at have set hende i et indkøbscenter i Aalborg.

/ritzau/