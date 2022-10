Lyt til artiklen

En 66-årig kvinde er hjemme i god behold efter at have været savnet siden lørdag.

Hun havde været på togtur rundt på Sjælland, og søndag aften stod hun pludselig foran sin hoveddør i Stenlille.

»Hjemmeplejen ringede og sagde, at de havde truffet hende foran bopælen. Hun var lidt øm i benene. Det var det eneste, hun havde at brokke sig over,« fortæller vagtchef Lars Denholt.

Den ældre kvinde havde lørdag været med flere tog fra både Høje Taastrup, Roskilde og Ringsted. Politiet sporede flere af hendes rejser, men kunne ikke finde hende.

Hun har før taget togture rundt, fortæller vagtchefen.

»Hun har været kendt for at tage sådan nogle togture tidligere, så vi var ikke vildt bekymrede,« siger han.

Søndag kom der nye oplysninger om, at hun havde brugt sit kreditkort på Slagelse Station både lørdag aften og søndag aften.

»Da vi så det, underrettede vi familien og hjemmeplejen om, at hun kunne være på vej hjem med Grisen (lokalbanen, red.),« siger han.

Ganske rigtigt dukkede hun op foran sit hjem kort efter. Hvor hun har befundet sig i nat, ved poltiet ikke.

»Familien var på vej, og hjemmeplejen ville sørge for at få hende ind i varmen og tage sig ekstra godt af hende her til aften,« siger Lars Denholt.