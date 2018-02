Opdatering: Midt- og Vestsjællands Politi oplyser kort efter klokken 19, at den forsvundne 67-årige kvinde kort før klokken 19 blev fundet på en café i Trekroner.

Roskilde/Himmelev: den savnede, 67-årige kvinde blev kort før kl. 1900 fundet på cafe i Trekroner - takket være årvågen borger, der tidligere havde set hende på stedet. Vi takker for hjælpen med at lede. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) February 22, 2018

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser torsdag aften en 67-årig kvinde, der ikke er set siden i formiddags i Himmelev, Roskilde.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden er gået fra sin bopæl i det socialpsykiatriske bofællesskab Lindelunden klokken 11.30, og siden har personale forsøgt at lede efter hende. Politiet har nu rekvireret en helikopter til at hjælpe med eftersøgningen, og politiet har desuden udsendt efterlysning til både bus- og taxaselskaber.

Politiet opfordrer borgerne især i Roskilde-området til at kontrollere udhuse/ garager / skure mv., hvis hun i kulden skulle have søgt ophold sådanne steder. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at kvinden tidligere har været forsvundet og er dukket op forskellige steder, så derfor har politiet ingen idé om, hvor hun kan befinde sig.

Oplysninger i sagen om den forsvundne kvinde bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46351448 eller til nærmeste politi via tlf. 114.