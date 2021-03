33-årige Sarah Everard, som har været meldt savnet af britisk politi, er fundet død.

De bekræfter politiet ifølge Sky News.

Sarah Everard forsvandt sporløst, efter hun 3. marts ved 21-tiden forlod sin venindes hjem i det sydlige London for at gå gennem byen hjem.

Efter flere dages intens eftersøgning anholdt politiet 9. marts en 48-årig betjent, som er ansat i Metropolitan Police, og som de mistænker for at have kidnappet og myrdet den 33-årige kvinde.

Dagen efter – 10. marts – fandt politiet ligdele fra et menneske i Woodland, cirka halvanden times kørsel fra Brixton, hvor Sarah Everard sidst blev set.

Det er disse ligdele, som politiet nu bekræfter, stammer fra den efterlyste kvinde.

