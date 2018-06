Danske soldaters missioner i udlandet kan blive påvirket af dom, som Østre Landsret er klar til at afsige.

København. - Jeg blev udsat for noget, intet menneske kan tåle. Jeg fik elektriske stød og blev slået med kabler og køller.

Sådan har en irakisk mand berettet tre dommere i Østre Landsret om, hvad han blev udsat for i et berygtet fængsel i Basra i 2004. Andre af hans bekendte har også fortalt om blive hængt op i loftet og om forskellige former for ydmygende behandling.

- Så kom en dansk soldat med latex-handsker. Han stak fingeren ind i mig, har en 57-årig gymnasielærer sagt i vidneskranken.

I alt 23 irakere hævder, at de blev udsat for tortur og umenneskelig behandling, efter at de var blevet til fange ved militæroperationen Green Desert. Hver af dem har krævet 120.001 kroner. Landsretten afsiger dom fredag klokken 12.

Sammen med britiske og lokale irakiske styrker deltog danske soldater i operationen. Og Forsvarsministeriet skal dømmes som medansvarlig, hævder de 23 - også selv om de groveste handlinger blev udført af irakiske myndigheder i det berygtede fængsel Al Jamiat og på en politistation.

Efter tilfangetagelsen tidligt om morgenen 25. november 2004 blev mændene - på nær én - bragt til militærbasen Shaiba Log Base. Efter en såkaldt screening blev de kørt videre til Basra.

Forsvarsministeriet har krævet frifindelse. På intet tidspunkt var de 23 irakere i danske soldaters varetægt. Danskerne sørgede blot for at etablere en ydre ring, som sikrede, at britiske og irakiske styrker kunne udføre anholdelserne, har ministeriets advokat, Peter Biering, understreget.

Dette fritager dog ikke for ansvar, mener en af de to advokater, der repræsenterer de 23.

- Formålet med at etablere en ydre ring og lade et tredjelands styrker foretage frihedsberøvelserne var at omgå folkeretten. Det var et bevidst forsøg på at omgå de forpligtelser, man har, har advokat Christian F. Jensen sagt.

Dommen kan få betydning for, hvordan danske soldater fremover kan agere på missioner i udlandet. Får irakerne medhold, vil der være tale om "et nyt og særdeles vidtgående" ansvar for medvirken, har Peter Biering advaret om.

Et afgørende juridisk spørgsmål er, om danskerne vidste besked om risikoen for tortur, da de medvirkede ved Green Desert. Det kan nemlig læses ud af en dom, som Højesteret har afsagt i sagen om den afghanske mand Tarin, har irakerne påpeget. I landsretten har daværende forsvarschef Jesper Helsø forklaret, at man vidste, at kulturen var anderledes, og at man gik hårdt til tilbageholdte.

- Man havde en generel viden. Men det er ikke det samme, som at briterne vidste, at en chef på en bestemt politistation var uden for pædagogisk rækkevidde, sagde Helsø.

Noget andet er, om det overhovedet passer, hvad irakerne har fortalt. Og om man kan fæstne lid til de retsmedicinske undersøgelser, der er foretaget i Beirut og Amman.

Talsmanden Basim, der bor på Fyn, er af Forsvarsministeriet blevet beskyldt for at lyve. Basim har tjent penge på at hjælpe med en række klagesager over britiske soldater. En del af disse sager byggede på fup og overdrivelser, har han erkendt overfor en britisk avis. Men den danske sag er noget andet, har talsmanden bedyret.

- Jeg har selv undersøgt alle sagsøgerne i denne sag, og der er ikke overdrivelser, har han sagt i landsretten.

/ritzau/