Dommen opstiller standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til, siger forsvarsministeren.

København. Forsvarsministeriet anker Østre Landsrets dom om danske soldaters medansvar for behandlingen af irakiske fanger under en militæroperation i det sydlige Irak i 2004.

Det oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) fredag i en udtalelse på ministeriets hjemmeside.

- Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at Østre Landsret i dommen når frem til, at de danske soldater ikke udsatte irakerne for nogen form for overgreb i forbindelse med operationen. Men jeg kan allerede nu slå fast, at Forsvarsministeriet vil anke dommen, siger ministeren.

I fredagens dom slår Østre Landsret fast, at Forsvarsministeriet var indirekte ansvarlig for, at 18 irakere i 2004 blev udsat for slag og spark hos lokale myndigheder under militæroperationen Green Desert.

De tildeles hver 30.000 kroner i godtgørelse for tort for den inhumane behandling.

I sagen har Forsvarsministeriet krævet frifindelse. Danmark kan ikke gøres ansvarlig for, hvad andre landes myndigheder udsætter tilbageholdte for, og ingen var på noget tidspunkt i danske soldaters varetægt, har ministeriet sagt.

- Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Når vi udsender danske soldater, så sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. For eksempel Irak, Afghanistan og Mali. Og i disse lande er der nærmest per definition ikke styr på menneskerettighedssituationen.

- Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til, lyder det videre.

Ifølge ministeren vil dommen i visse situationer betyde, at dansk militær ikke vil kunne bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen - og dermed menneskerettighedssituationen - i konfliktramte lande.

- Det tror jeg ikke er til gavn for nogen, siger Claus Hjort Frederiksen.

Ministeren har ikke ønsket at stille op til et interview med Ritzau, men der bliver henvist til udtalelserne på ministeriets hjemmeside.

/ritzau/