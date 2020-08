Forsvarets Efterretningstjeneste får omfattende kritik fra tilsyn. Det skal undersøges, oplyser ministeren.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) åbner undersøgelse af sag om kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der har ført til hjemsendelse af chefen.

Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside.

Mandag er chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere blevet sendt hjem.

I fredags afleverede Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, en analyse i fire bind til Forsvarsministeren.

Tilsynet vurderer, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold".

Ledelsen har også undladt at følge op på indikationer af spionage inden for Forsvarsministeriets område.

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser.

- Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, lyder det fra forsvarsministeren i en pressemeddelelse.

