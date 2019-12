Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har givet sin departementschef Thomas Ahrenkiel en arbejdsopgave med hjem i weekenden, skriver Altinget.

Hun har nemlig bedt sin nærmeste embedsmand redegøre for, hvorfor der angiveligt gik mere end syv måneder fra Rigsrevisionen orienterede departementschefen om det alvorlige regnskabsrod i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, til ministeren blev orienteret om sagen.

Ifølge Rigsrevisionen har nemlig både Forsvarets Interne Revision og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse været bekendt med problemerne i ejendomsstyrelsen.

Og det er ministeren opmærksom på.

»Noget er sket med fuldt overlæg. Det skal straffes og anmeldes til politiet. Og så er der noget, der handler om, at nogen har haft ansvar for nogle processer. Det kan også være rigtig alvorligt, hvis ikke de har levet op til det ansvar, der har ligget i deres jobbeskrivelser,« forklarer Trine Bramsen til Altinget og fortsætter:

»Endelig er der dele af denne her sag, som handler om generelle fejl, hvor man har overset informationer, som er tilgået. Hele det puslespil er jeg ved at stykke sammen.«

Ifølge statsrevisorernes formand, Henrik Thorup, orienterede Rigsrevisionen nemlig departementschefen om sagen i april i år, da Rigsrevisionen fik en henvendelse fra en whistleblower.

Trine Bramsen selv blev først orienteret om sagen sent onsdag aften, efter at hun var kommet hjem fra Nato-topmødet i London og havde været i tv for at fortælle om resultaterne af topmødet.

Dermed havde ministeren kendt til sagen i godt 15 timer, da Altinget torsdag kontaktede ministeriet for en kommentar til sagen, som Altinget var de første til at fortælle om.

36 timer efter at ministeren var blevet orienteret, offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning om sagen, som fik statsrevisorerne til at udtale deres allerstærkeste kritik.