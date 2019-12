Eksklusive PH-lamper. Lækre vingaver. Håndholdte støvsugere. Varmeblæsere. Køkkeninventar.

Listen er lang over de posteringer, den revisoruddannede og regelrette Karsten Ravnsgaard studsede over i regnskabs-kolonnerne, da han i en periode i 2018 var ansat som bogholder i et vestjysk el-firma.

Posteringerne og indbetalingerne kom alle som én fra Forsvarets Ejendomsstyrelse, som hele tiden satte flere penge ind på den kundekonto, styrelsen har i det pågældende el-firma. Og efterfølgende fik leveret bestilte varer fra.

Problemet er blot, at varerne formentlig ikke havnede til gavn for Forsvaret.

Men i stedet med to medarbejdere som mellemmænd tilsyneladende til bl.a. privatpersoner.

Politiken og olfi.dk er blandt de medier, som har læst dele af en rapport fra Rigsrevisionen om skandalen og løftet en flig af sløret for metoderne.

Rapporten bliver offentliggjort fredag i forbindelse et pressemøde med Statsrevisorerne.

To personer fra Forsvarets Ejendomsstyrelse samt tre øvrige personer er tiltalt i sagen, og forsvarsminister Trine Bramsen (S) har nu sendt et rejsehold til Hjørring i forsøget på at komme til bunds i skandalen.

Ifølge revisionsrapporten har de to pågældende medarbejdere bestilt varer og tjenesteydelser, selv kvitteret for modtagelsen og samtidig godkendt den efterfølgende betaling.

64 projekter fra i fjor er blevet gennemgået. Det viser sig, at der er fejl i 54.

Trine Bramsen siger til olfi.dk:

»Jeg er målløs over, at det overhovedet kan forekomme. Det er også baggrunden for, at jeg har taget initiativ til at iværksætte en større undersøgelse.«

»Der er et rejsehold, som er sendt afsted til ejendomsstyrelsen for at undersøge forholdene og som som skal melde hurtigt tilbage til mig. Samtidig kører der en politimæssig efterforskning,« siger Trine Bramsen.

Flere andre politikere er rystede over sagen og frygter, at de hidtidige afsløringer kun er toppen af isbjerget.

Bent Bøgsted, Dansk Folkepartis forsvarsordfører, siger til TV 2.

»Man får tanken: Er det her en ny ‘Britta-sag’? Er der sket det samme, hvor der hverken har været kontrol med midlerne, hvor pengene er forsvundet hen, og hvad de er blevet brugt til?,« spørger han retorisk.