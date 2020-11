Urimeligt at afvise forklaring om kontant betaling af tilbygning, siger advokat for bestikkelsestiltalt.

En tilbygning til et hus på Viborg-egnen har gennem 18 dage været omdrejningspunktet i en opsigtsvækkende straffesag i Retten i Viborg.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at husets ejer fik tilbygningen delvist betalt af installationsfirmaet Kemp & Lauritzen.

Det skal ifølge anklagen være sket ved, at en medarbejder fra Kemp & Lauritzen bestak husejeren, som havde en nøgleposition hos storkunden Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Men den forhenværende forsvarsmedarbejder har nægtet at have modtaget bestikkelse.

Han har forklaret, at han finansierede tilbygningen med et lån i banken på 420.000 kroner.

Desuden havde han sparet 450.000 kroner op via sort arbejde, han havde udført gennem tiden. Pengene blev opbevaret i rockwoollagene på loftet.

De penge overdrog han via medarbejderen i Kemp & Lauritzen til to østjyske håndværksmestre.

Sagens anklager har afvist forklaringen som utroværdig. Men det er useriøst, mener mandens forsvarsadvokat, Peter Nisgaard Brink.

- Min klient har forklaret, hvor han opbevarede pengene, og hvordan han har tjent dem. Men politiet har ikke gjort noget for at undersøge, om det var realistisk, at han havde tjent pengene som beskrevet.

Bemærkningen falder på den sidste retsdag, inden dommeren og de to domsmænd skal trække sig tilbage og votere.

Advokaten forlanger, at den 35-årige mand frifindes for anklagen om at have modtaget bestikkelse.

- Hvis han endelig ville snyde, hvorfor skulle han så vælge at gældsætte sig og optage et lån på knap en halv million til byggeriet. Så kunne han vel have snydt for hele beløbet, siger advokaten i retten.

Det var Kemp & Lauritzen, der tilbage i 2016 opdagede uregelmæssigheder i nogle forretningsgange, der relaterede sig til en 51-årig medarbejder.

Det endte med, at medarbejderen blev bortvist og sagen anmeldt til politiet.

Den 51-årige har erkendt sig delvist skyldig.

Han har forklaret, at han handlede, som han gjorde, fordi hans chef havde bedt ham om at holde storkunden tilfreds.

Det var ifølge Kemp & Lauritzen-medarbejderen en kutyme, som han blot videreførte.

Sagen fortsætter torsdag eftermiddag med de øvrige forsvarsadvokaters bemærkninger. Der ventes at blive afsagt dom 2. december.

/ritzau/