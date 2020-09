En tidligere ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nægter sig skyldig i at have modtaget bestikkelse. Han hævder, at han selv betalte for en ombygning af sit hus. Den blev betalt delvist med sorte penge, han gemte på loftet, delvist med et lån i banken, har han forklaret. (Arkivfoto). Henning Bagger/Ritzau Scanpix