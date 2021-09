Det er »brandærgerligt« og »utrolig uhensigtsmæssigt«, for nu risikerer sagen at blive trukket i langdrag.

Sådan lyder det onsdag eftermiddag fra to af de tiltaltes forsvarsadvokater i sagen om travbane-drabet og den fejlslagne hashhandel forrige sommer, som onsdag formiddag pludselig blev udskudt på ubestemt tid, fordi anklagemyndigheden kunne fortælle, at de har fået fat i nye oplysninger i sagen.

»Det er sådan en sag, hvor alt går galt og bliver ved med at gå galt. Det er enormt uheldigt og uhensigtsmæssigt,« lyder det fra forsvarsadvokat André Rouvillain, der fortæller, at det er tredje gang, at retssagen bliver udskudt.

De nye oplysninger består af over 100 tekststykker, som de tiltalte har skrevet på den krypterede kommunikationstjenesten Sky ECC kort efter drabet ved travbanen, men som de tre forsvarsadvokater har været undtaget for aktindsigt i og derfor ikke har vist noget om.

Shmur er den afdøde rapper. Han blev dræbt på Observatorievej ved Væddeløbsbanen i Aarhus den 22. juli 2020. Foto. Privat

Det fortæller den drabstiltaltes forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, der er en af de mest profilerede forsvarsadvokater i Danmark.

»Hvis man ønsker, at forsvarerne ikke skal have materiale i en sag, så skal man senest fire uger før hovedforhandlingen have rettens ord for, at man undlader at give dem det. Det har man glemt her,« fortæller han, da B.T. onsdag eftermiddag taler med ham.

Anklagemyndigheden har taget brug af retsplejelovens paragraf 729c, hvori der står, at retten efter anmodning fra politiet kan bestemme, at forsvarerens og den sigtedes ret til aktindsigt frafalder, hvis det for eksempel er påkrævet af hensyn til fremmede magter, statens sikkerhed, sagens opklaring eller tredjemands liv eller helbred.

Ifølge Henrik Stagetorn er problemet bare, at politiet i det her tilfælde har glemt at få rettens endelige ord for, at de måtte holde oplysningerne hemmelige for de tiltalte og de tre forsvarsadvokater i denne sag.

Den 22. juli 2020 blev en 25-årig mand skudt ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. Tre personer er allerede dømt i sagen, mens en 42-årig, 26-årig og 22-årig fortsat er tiltalt i sagen, som nu er udskudt.

Forud for retssagen skulle der nemlig have været afholdt et møde mellem anklagemyndigheden, en dommer og en advokat, hvor kendelsen skulle diskuteres, men sådan et møde er aldrig blevet holdt, og dermed kan der være væsentlige oplysninger, som de tre forsvarsadvokater har manglet i deres forsvar af deres klienter, som de var berettiget til at have.

»Hele den øvelse har ikke været foretaget. Det er brandærgerligt « siger han.

Ifølge Henrik Stagetorn betyder det, at man i værste tilfælde nu kan risikere, at sagen skal starte forfra, hvis det viser sig, at oplysningerne, som politiet har fået fat i, er væsentlige for sagen.

»Der findes sager, der er gået om, fordi man har glemt det. Så nu må vi se, hvad det er, som politiet kommer med. Alt er åbent,« siger han.

Specialanklager ved anklagemyndigheden Birgitte Ernst fortæller, at anklagemyndigheden 14. juli fik en kendelse fra retten på, at de måtte holde oplysningerne hemmelige, men erkender, at det sidste møde ikke blev holdt forud for retssagens begyndelse.

»Efter vi fik oplysninger, gik vi straks til retten for at få kendelsen, men forelæggelsen er ikke sket,« siger hun til B.T.

På nuværende tidspunkt kan hun dog hverken kommentere på årsagen, eller hvorvidt det skyldes en fejl.

Der forventes nu tidligst at falde dom i sagen i slutningen af februar 2022.