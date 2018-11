Anklager vil have Scharf idømt op mod ni måneders fængsel. Forsvarer mener ikke, at Scharf brød tavshedspligt.

Hvis den tidligere PET-chef Jakob Scharf mente, at der var en risiko for, at han videregav fortrolige oplysninger i bogen "Syv år for PET", hvorfor skulle han så åbent stille sig frem som kilde i bogen?

Sådan argumenterer forsvarsadvokat Lars Kjeldsen onsdag i Københavns Byret. Scharf, der nægter sig skyldig, har været omhyggelig med ikke at bryde sin tavshedspligt, lyder det.

- Hvis det var sådan, at man opfattede, at noget var hemmeligt, kunne man have valgt en anden vej. Han kunne have talt uden for citat. Men de siger begge (Jakob Scharf og forfatter Morten Skjoldager, red.), at alt, hvad han siger, står i citater, siger Lars Kjeldsen.

Tidligere i sagen har Jakob Scharf fortalt, at han kun vil stå til regnskab for, hvad der står som citationstegn i bogen.

Og journalist Morten Skjoldager har forklaret, at Jakob Scharf kun havde indflydelse på egne citater og ikke redigeringsret over bogen.

Han har dog fortalt, at de steder, hvor der uden for citat står, at det er Jakob Scharf, der "fortæller", er oplysningerne også fra Scharf - men ikke ordret.

Lars Kjeldsen refererer i sin argumentation i retten også til den tavshedserklæring, som Jakob Scharf underskrev, da han i 2007 blev ansat i PET. Og der står ikke, at arbejdsmetoder og viden om samarbejdspartnere er hemmelige, fortæller han.

- Her er en positiv gengivelse af, hvad der er klassificeret. Og der står ikke noget om arbejdsmetoder eller samarbejdspartnere og så videre, siger han.

Advokaten påpeger desuden, at det af erklæringen fremgår, at Scharf som ansat ville skulle have tilladelse af PET til at udgive en bog.

- Dette er et signal om, at man godt kan udgive bøger, siger han og tilføjer:

- Hvis det var sådan, at alt var fortroligt, var det helt meningsløst at skrive det her ind. Så skulle der stå, at man aldrig ville skrive bøger og holde foredrag. Hvis ikke man må det (skrive bøger, red.), så er denne tekst groft vildledende.

Kravet om tilladelse til at udgive en bog gælder dog ikke, når han ikke længere er ansat, lyder det. Han henviser desuden til, at der tidligere er udgivet bøger om PET's arbejde.

Onsdagens retsmøde er det 16. i sagen om den tidligere PET-chef. Torsdag ventes at være det sidste retsmøde, hvor forsvarer og anklager formentlig vil komme med de sidste bemærkninger, og Scharf får muligheden for at komme med det sidste ord.

Det er uvist, hvornår en dom ventes at være klar.

Vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen argumenterede tirsdag for, at Scharf bør idømmes seks-ni måneders fængsel. Samtidig kræver anklageren knap 400.000 kroner konfiskeret, som Scharf har modtaget fra forlaget.

/ritzau/