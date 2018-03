Herover kan du se forsvarsadvokat Henrik Stagetorn fremhæve anklagerens stærkeste beviser mod Peter Madsen.

Torsdag begyndte retssagen mod Peter Madsen, som blandt andet er tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall og usømmelig omgang med lig.

BT har bedt forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, der har 20 års erfaring bag sig, om at vurdere den første retsdag i Københavns Byret, hvor specialanklager Jakob Buch-Jepsen dels fremlagde, hvilke centrale punkter han vil komme ind på under sagen, ligesom afhøringen af Peter Madsen begyndte.

Sagen har forud for retssagens begyndelse været intenst dækket, og ifølge Henrik Stagetorn er første retsdag gået som forventet.

»Jeg synes, det var ret meget som forventet. Vi har hørt anklagerens præsentation, og der er ikke noget, som er overraskende for mig. Der har selvfølgelig været nogle detaljer, der ikke har været fremme før,« siger Henrik Stagetorn.

Han mener desuden, at forsvarsadvokat Betina Hald Engmark fremhævede de helt rigtige pointer på førstedagen.

»Jeg synes, hun har gjort det helt rigtige ved at påpege, at der har været en folkedomsstol, men at det er det, der kommer frem i retten, der er afgørende. Hun har også tilkendegivet, at hun vil gøre en del ud af, at der ikke foreligger en specifik angivelse af dødsårsagen,« siger Henrik Stagetorn.

Under dagens afhøring snakkede Peter Madsen meget velvilligt og svarede også i enkelte tilfælde anklageren igen, og ifølge Henrik Stagetorn bekræftede han det indtryk, man allerede havde af tiltalte.

»Det havde jeg faktisk forventet, for man har gennem sagen fået indtryk af en ret selvbevidst person, som ikke bare lader sig kue,« siger forsvarsadvokaten og tilføjer, at også Peter Madsens forklaring forløb, som man kunne have forventet.

»Men de kommende retsdage vil hans forklaring blive tryktestet,« bemærker advokaten.

Næste retsdag i sagen bliver den 21. marts, og ifølge Henrik Stagetorn bliver særligt to ting afgørende fremadrettet.

»Det gør resten af Peter Madsens forklaring - og så også de tekniske beviser, vi har til gode at høre om endnu,« siger forsvarsadvokaten.

Retssagen mod Peter Madsen forventes at slutte 25. april.

Der er indkaldt 37 vidner. Heriblandt findes retsmediciner, tekniske eksperter og vidner, som skal afgive forklaring om Peter Madsens "udtalelser og adfærd". Ifølge retsbogen er over 200 vidner blevet afhørt i efterforskningen.

Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt Kim Walls drab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Peter Madsen nægter sig skyldig i drabet på Kim Wall.

