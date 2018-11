Udvisningen af bandelederen Shuaib Khan på baggrund af en trusselssag skyldes, at Højesteret har ændret retspraksis.

Det vurderer forsvarsadvokaten Henrik Stagetorn, som spår, at flere kriminelle kan blive udvist i fremtiden.

»Højesteret har siden i sommer fortolket loven anderledes end før,« siger Henrik Staggetorn til B.T.

De sidste par måneder har der ifølge Henrik Stagetorn været i hvert fald tre udvisningsdomme, som minder om Shuaib Khans.

Den 32-årige Loyal To Familia-leder, som er pakistansk statsborger, men født og opvokset i Danmark, blev tirsdag idømt ubetinget udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Det var en sag om trusler mod en politibetjent under en visitation på Nørrebro i juli sidste år, der førte til udvisningsdommen.

Dermed skærper Højesteret den dom, Østre Landsret afsagde i 2015. Her blev Shuaib Khan kun idømt betinget udvisning.

»Nu lægger Højesteret vægt på, om den udviste har mulighed for at etablere sig i det land, hvor vedkommende er statsborger. Derimod lægges der mindre væt på den dømtes tilknytning til Danmark, idet retten vuurderer, at vedkommende kan opretholde kontakten til sin familie her i landet via telefon og nettet,« siger Henrik Stagetorn.

Arkivfoto. Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2012 Vis mere Arkivfoto. Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2012

For 11 år siden blev Shuaib Khan ellers frifundet for krav om udvisning efter en dom på otte års fængsel for dødsvold, og så sent som i 2013 var resultatet det samme efter en dom på tre et halvt års fængsel.

Hvorfor er Shuaib Khan blevet udvist efter en dom for trusler, når han tidligere er sluppet efter domme for langt hårdere kriminalitet?

»Det skyldes, at Højesteret har ændret opfattelsen af, hvordan loven skal fortolkes. Retspraksis udvikler sig. Nu lægges der mere vægt på, at samfundet skal have mulighed for at beskytte sig selv,« siger Henrik Stagetorn.

Shuaib Khans forsvarer Michael Juul Eriksen undrer sig over, Højesteret gav hans klient en ubetinget udvisningsdom, men har sit eget bud på årsagen.

Højesteret udviser Shuaib Khan, der efter politiets opfattelse er leder af den nu forbudte bande Loyal To Familia i København. Her er det hans forsvarer Michael Juul Eriksen foran Højesteret. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Højesteret udviser Shuaib Khan, der efter politiets opfattelse er leder af den nu forbudte bande Loyal To Familia i København. Her er det hans forsvarer Michael Juul Eriksen foran Højesteret. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Man har fra politisk side ønsket, at praksis skal strammes op meget kraftigt på det her område. Og det er den her dom et udtryk for. Jeg har aldrig tidligere set en ubetinget udvisningsdom for en forseelse, der er på det her niveau,« siger han.

Han har efter dommen endnu ikke haft kontakt med sin klient, så det er for tidligt at melde noget ud om, hvorvidt sagen vil blive forsøgt indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Ud over ubetinget udvisning blev 32-årige Shuaib Khan idømt tre måneders fængsel samt en bødestraf på 12.200 kroner.

Da dommen faldt, var Shuaib Khan ikke selv til stede i retten.

Han menes at være udrejst allerede i efteråret 2017.