Det kan blive svært for den nu ikke længere sigtede 36-årige mand at få erstatning efter at have været under mistanke for drabet på Mia Skadhauge Stevn i to måneder.

Sådan lyder vurderingen fra den berømte forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

»Man må desværre sige, at det her ikke er USA. Der er faste retningslinjer for erstatning, og de er ikke imponerende.«

Tirsdag meddelte Nordjyllands Politi, at den ene af de to sigtede i drabet om den 22-årige sygeplejerske studerende, der forsvandt efter en bytur 6. februar, nu ikke længere var under mistanke.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017) Foto: Nils Meilvang Vis mere Forsvarsadvokat Mette Grith Stage. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017) Foto: Nils Meilvang

Modsat den anden, der er varetægtsfængslet, har han været på fri fod siden grundlovsforhøret 10. februar.

»Det har uden tvivl været ubehageligt for ham, men det får han ikke erstatning for. Han kan få erstatning for det døgn, han var tilbageholdt af politiet. Det er samfundets måde at sige undskyld på,« lyder det fra Mette Grith Stage.

Ifølge hende skal den 36-årige håndværker kunne vise, at han har lidt et økonomisk tab som følge af, at han har været under mistanke, hvis han skal have erstatning for mere end selve frihedsberøvelsen.

»Hvis han er lønmodtager og er blevet fyret på grund af sigtelsen for drab og dermed har lidt et økonomisk tab, kunne han formentligt få erstatning herfor. Men hvis han er selvstændig, vil det være noget vanskeligere at bevise, at det er grundet sigtelsen, at han ikke får noget i ordrebogen, og dermed taber forventet indtægt.«

Siden den 36-årige blev løsladt, har han modtaget dødstrusler, som politiet efterforsker. De har allerede varslet sigtelser.

Det kan man ikke klandre politiet for, siger Mette Grith Stage. Alligevel sender hun en kritik afsted mod Nordjyllands Politi og anklagemyndigheden:

»Det må have været forfærdeligt for ham at have haft en drabssigtelse hængende over hovedet så længe. Men at der er tosser, der truer, kan man ikke klandre politiet for,« siger hun og fortsætter:

»Det, man kan klandre politiet for, er, at de ikke har været hurtigere til at vurdere, at sigtelsen skulle frafaldes. Det undrer mig lidt, at man skal bruge to måneder, og at man ikke kan speede processen op, når der helt åbenbart står meget på spil for manden. Når både by- og landsret har vurderet, at der ikke var en begrundet mistanke mod manden, må det siges at være et vink med en vognstang om, at der ikke er noget at komme efter.«