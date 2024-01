Bettina Jensen er 'heldig', selvom hun torsdag blev idømt otte måneders fængsel.

Det vurderer Mette Grith Stage, der er forsvarsadvokat og derudover tidligere blandt andet har arbejdet for Anklagemyndigheden. Hun er ikke Bettina Jensens egen forsvarsadvokat, men har fulgt med i sagen.

Bettina Jensen blev torsdag kendt skyldig i at have modtaget bestikkelse i sin tid som afdelingsleder i Rigspolitiet. Dommen lød på otte måneders fængsel, hvoraf to af månederne skal afsones.

Hun blev i 2017 fyret fra Rigspolitiet i kølvandet på B.T.s afdækning af sagen.

Men på trods af fængselsdommen, mener Mette Grith Stage altså, at Bettina Jensen faktisk er heldig.

For hun kan komme i betragtning til at afsone med fodlænke. Dermed kan hun helt undgå at skulle afsone bag tremmer, selvom hun er blevet idømt to måneders ubetinget fængsel i en de største og mest spektakulære sager om bestikkelse i Danmark i mange årtier.

Mette Grith Stage fortæller til B.T., at det var hendes første tanke, da hun læste om dommen.

»Jeg tænkte, at der var hun heldig. Hun kan potentielt få et forløb strikket sammen, hvor hun afsoner to måneder med fodlænke, og resten så er betinget,« siger hun.

Normalt kan man komme i betragtning til at afsone med fodlænke, hvis man får en dom på op til seks måneder, og Bettina Jensens dom lyder altså på otte.

Men fordi dommen er en såkaldt kombinationsdom, hvor seks af de otte måneder er gjort betingede, kan hun komme i betragtning til at afsone med fodlænke.

Det bekræftes af Kriminalforsorgen, der ikke udtaler sig konkret i forhold til Bettina Jensens dom, men henviser til materiale, hvor det blandt andet fremgår, at »fængselsstraffe på til og med seks måneder i nogle tilfælde kan afsones med elektronisk fodlænke«.

For at man kan komme i betragtning til afsoning med fodlænke, kræver det som udgangspunkt, at man er i beskæftigelse – altså i arbejde eller under uddannelse mindst 20 timer om ugen.

Under retssagen mod Bettina Jensen kom det frem, at hendes primære beskæftigelse er enkeltmandsvirksomheden 'B up front', der beskæftiger sig med »spirituel udvikling til private og erhvervslivet« ifølge virksomhedens hjemmeside.

Kriminalforsorgen oplyser til B.T., at man godt kan komme i betragtning til afsoning med fodlænke som selvstændig erhvervsdrivende, men at der gælder de samme regler som for virksomhedsansatte – nemlig at man skal kunne sandsynliggøre over for Kriminalforsorgen, at man minimum arbejder 20 timer om ugen.

Ønsker Bettina Jensen at afsone med fodlænke, er det derfor op til hende selv og hendes advokat at godtgøre, at hun arbejder tyve timer om ugen.

B.T. har spurgt Bettina Jensens forsvarsadvokat, Anders Kempinski Németh, om Bettina Jensen ønsker eller har søgt om at kunne afsone den ubetingede del af sin fængselsstraf med fodlænke.

Han ønsker ikke at udtale sig om spørgsmålet om fodlænke.

Hør, hvordan B.T. afdækkede bestikkelsessagen i Rigspolitiet i podcastserien 'Politichefens Hemmelighed':