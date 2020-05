Retten i Viborg er ikke det rette forum for hærchefens forsømmelser i tjenesten, siger forsvarsadvokat.

Det kan godt være, at den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen på nogle punkter har handlet kritisabelt.

Men det er ikke noget, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven og udløse fængsel.

Sådan lyder det tirsdag formiddag fra advokat Torben Koch, der repræsenterer den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen.

Sagen er ved Retten i Viborg nået til de afsluttende bemærkninger, men forsvarsadvokaten mener slet ikke, det er en sag for dommeren og de to domsmænd.

- Forsømmelser i tjenesten skal afgøres disciplinært - ikke som en strafferetlig handling ved kriminalretten i Viborg, siger Torben Koch.

Hans klient, der har været hjemsendt med løn siden 24. oktober 2018, er tiltalt for at have misbrugt sit embede til at fremme kærestens karriere i Forsvaret.

Det skal ifølge anklagen være sket, ved at han påvirkede et udvælgelsesnævn til at ændre kriterierne for optagelse til en prestigefuld lederuddannelse.

Men Mathiesen nægter at have blandet sig i sagsbehandlingen. Han siger, at han har præciseret nogle overordnede retningslinjer, som allerede var gældende.

Hærchefen har forklaret, at han overlod afgørelsen til underordnede, netop fordi han var bevidst om sin inhabilitet.

Torben Koch beskriver den 55-årige generalmajor som en "mønsterofficer", der aldrig tidligere har begået noget strafbart eller modtaget disciplinære irettesættelser.

Samleveren, som indirekte er omdrejningspunktet i sagen, får også et par ord med på vejen af advokaten.

- Vi har med en særdeles kompetent officer at gøre, ikke bare en blåøjet bimbo, som H.-C. er faldet over og sagt, at hende vil han gerne hjælpe, siger Torben Koch.

Mens hærchefen ifølge Torben Koch ikke har overtrådt straffeloven, så kan man ifølge advokaten godt bebrejde hans klient på nogle punkter.

Det ene er, at hærchefens kæreste havde adgang til hærchefens tjenstlige indbakke i Forsvarets interne e-mailsystem.

Man kan ifølge advokaten også bebrejde hærchefen, at han bad personale printe og skære kort til bryllupskoster.

- Men så er det en sag for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, ikke Retten i Viborg, runder Torben Koch af.

Forsvarsministeriets Auditørkorps går efter en ubetinget fængselsstraf til den hjemsende hærchef.

