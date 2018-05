Københavns Byret er enig med Advokatnævnet i, at en forsvarsadvokat skal betale 60.000 kroner i bøde.

København. Forsvarsadvokat Erbil Kaya slipper ikke for at betale 60.000 kroner i bøde, fordi han har forsøgt at overtage en klient, som allerede havde en anden forsvarer.

Det fremgår af en afgørelse ved Københavns Byret torsdag.

I foråret 2017 tildelte Advokatnævnet Kaya bøden. Han valgte derfor at gå rettens vej for at få sit navn renset, men byretten er enig med nævnet.

Hvis man har behov for en advokat, står det en frit for at udskifte løbende, men i dette tilfælde mener retten ikke, at den pågældende klient har ytret et ønske om at skifte.

I denne sag, der nu koster Erbil Kaya en bøde på 60.000 kroner, havde den tiltalte i sagen allerede en advokat.

Erbil Kaya repræsenterede dog tiltalte i en anden sag, og Advokatnævnet mener, at han forsøgte at overtale klienten til at repræsentere klienten i denne sag også.

Men Kaya hævder, at den tiltalte selv anmodede om også at få Kaya i denne sag.

Da Advokatnævnet tildelte Kaya bøden, udtalte han følgende til Radio24syv:

- Jeg er chokeret over nævnets afgørelse, da den hviler på et faktuelt urigtigt grundlag. Sagen vil snarest blive indbragt for retten, så der kan være bevisførelse om forløbet.

/ritzau/