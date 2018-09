I 2003 begik den 22-årige Steffen Houmann Kristensen en forfærdelig forbrydelse, da han voldtog og dræbte den 12-årige pige Mia Sprotte i Benløse på Sjælland.

Kort efter modtog han en forvaringsdom, og siden har den nu 38-årige mand siddet indespærret. Men nu vil han være en fri mand.

Barnemorderen har allerede været på weekendudgang flere gange, og nu kæmper han sammen med sin advokat for at blive løsladt.

På B.T.s Facebook-side har mange brugere kommenteret historien om Steffen Houmann Kristensens ønske om frihed, og der handler flere af de mest likede kommentarer om, at den 38-årige mand slet ikke burde få lov at komme ud i friheden.

'Han burde sidde bag lås og slå resten af sit liv, mildest talt,' skriver Kasper Winther blandt andet.

Også brugeren Michael Nielsen tager afstand fra tanken om, at Steffen Houmann Kristensen skal ud i samfundet igen.

'Det er til grin.. Han skal aldrig ud.. Vi skulle have straffe som i USA,' skriver han.

Men det er stik imod grundtanken i vores strafferetlige system. Det siger forsvarsadvokat Henrik Garlik Jensen, der blandt andet er kendt for at have repræsenteret moderen i 'Brønderslev-sagen'.

»Den holdning er så langt fra vores grundtanke. Hensigten er, at vi vil få folk tilbage til samfundet. Ingen har på langt sigt glæde af at sidde fængslet hele sit liv,« siger advokaten.

Steffen Houmann Kristensen har siddet indespærret i 15 år og søger altså nu om at blive en fri mand. Det er lidt tidligt, men ikke umuligt, mener Henrik Garlik Jensen.

»Når man har siddet 15 år, så er det måske lige tidligt nok, men man begynder at lægge op til det. I starten tænker man meget over retsbevidstheden og over, hvor lang tid den dømte 'bør' sidde inde, men det begynder at få mindre betydning. Så er det mere udtalelser fra kriminalforsorgen, institutioner og psykiatere, man vurderer ud fra,« siger han.

Mordet på 12-årige Mia Teglgaard Sprotte.

Den nu 38-årige morder har allerede fået lov til at være på uledsaget udgang i nogle weekender, og det er ifølge Henrik Garlik Jensen også en typisk måde at 'prøve' fangen af på før en potentiel løsladelse.

»Det er der, man prøver personen af. Først med ledsaget udgang og derefter med uledsaget udgang. Her ser man på en række ting: Opfører personen sig mærkværdigt? Er der nogen hændelser, man er bekymret for?« fortæller han.

Og så kommer det til ét spørgsmål i sidste ende:

»Forvaringsdomme er jo tidsubestemte, så det er mest af alt en konkret vurdering af, om fangen er farlig. Er der risiko for, at han vil udøve kriminalitet igen?« siger han.

Hele Danmark stod på den anden ende, da Mia Sprotte blev fundet dræbt på brutal vis i sommeren 2003.

Steffen Houmann Kristensen er i løbet af sin anbringelsesdom også blevet kastreret, og det er noget, som Henrik Garlik Jensen ville bruge aktivt i retten, hvis han skulle kæmpe for en løsladelse.

»Det ville jeg helt sikkert bruge. Han står ved, hvad han har gjort og derfor forsøger han selv at sikre sig mod ny kriminalitet. Sådan ville jeg sige det. Og så ville man fokusere på det konkrete. Hvordan har han opført sig under udgang? Har han et netværk uden for fængslet, der kan styrke hans tilbagegang til samfundet?« siger forsvarsadvokaten.

Steffen Houmann Kristensens advokat, Ulrik Sjølin, bekræftede tirsdag til B.T., at de nu vil tage sagen om barnemorderens løsladelse op i landsretten.

