Med kort tids mellemrum udbrød der brand i to skibe i Lillebælt. Ingen er kommet til skade.

Forsvarets søredningstjeneste fik travl søndag formiddag, da to lystbåde næsten samtidig brød i brand forskellige steder i Lillebælt.

Den første alarm kom klokken 10.30, da der var brand i en båd, der lå mellem Bogense på Fyn og Trelde Næs nord for Fredericia. Om bord på båden var fire voksne.

- Flere civile skibe og Dansk Søredningsselskab kommer til hjælp, og vi sender en helikopter afsted fra Skrydstrup, fortæller Klaus T. Rasmussen, der er vagthavende officer i Forsvarets Operationscenter.

Mens søredningsoperationen er i fuld gang, kommer endnu en alarm.

- Der er brand i et andet lystfartøj med to voksne og to børn om bord omkring fire sømil væk, siger Klaus T. Rasmussen.

Helikopteren flyver frem og tilbage mellem de to både, hvis der skulle blive brug for at få en læge eller anden assistance om bord.

- Det blev dog ikke nødvendigt. De fire voksne fra det første fartøj og de to børn fra det andet blev reddet over på andre skibe, fortæller den vagthavende officer.

Det første skib er sunket, og Dansk Søredningsselskab er ved middagstid ved at rydde vandet for vragrester og andet fra skibet.

De to voksne blev på det andet skib, som af Dansk Søredningstjeneste blev slæbt til Juelsminde.

/ritzau/