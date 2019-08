To turister og en guide blev fanget i opblusset naturbrand i Grønland. Forsvarets nye helikopter reddede dem.

Tre vandrere i området nær Kangerlussuaq slap med skrækken, da de tirsdag aften blev fanget i kraftig røgudvikling fra den store igangværende naturbrand i det vestlige Grønland.

De fik sendt en nødmelding til politiet, men da en helikopter fra Air Greenland ikke kunne finde de to vandrere og deres guide, trådte det danske forsvar til.

Fra støtteskibet Absalon gik en af Forsvarets nye Seahawk-helikoptere i luften, og ved hjælp af de moderne sensorer om bord lykkedes det på kort tid at finde de tre nødstedte.

Helikopteren afleverede vandrerne til et lægetjek i Sisimiut, og ifølge Arktisk Kommando er de sluppet uden fysiske mén.

Branden i området mellem Kangerlussuaq og Sisimiut har været i gang siden 8. juli, hvor den ifølge grønlandsk politi blev startet af en rygeovn.

Brandfolk og frivillige har flere gange siden slået flammerne ned, men branden bliver ved med at ulme i det tørvefyldte område, og kraftige vinde får den med jævne mellemrum til at blusse op igen.

De to turister og deres guide var ifølge Forsvaret vandret ud fra Kangerlussuaq uden at vide, at fjeldbranden var blusset op.

Hændelsen fandt sted, få timer efter at et brandbekæmpelsesbidrag fra Danmark ankom til Grønland.

Beredskabsstyrelsen satte tirsdag eftermiddag 38 danske brandfolk og deres specialudstyr på et af Forsvarets Hercules-fly og sendte dem nordpå for at hjælpe med at få den massive brand under kontrol.

De danske brandfolk, der er en blanding af frivillige, værnepligtige og erfarne brandfolk fra Beredskabsstyrelsen, har fået 14 dage til at inddæmme den store brand.

Det skal blandt andet ske ved at banke lange spyd ned i jorden for at lave kanaler til vand, der kan slukke de underjordiske gløder i tørvens rodsystemer.

